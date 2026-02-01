HABER

Diyarbakır Hava Durumu! 01 Şubat Pazar Diyarbakır hava durumu nasıl?

Diyarbakır'da 1 Şubat 2026 Pazar gündüz hava sıcaklığı 4 ile 6 derece arasında değişecek. Yüksek nem oranı %86 seviyelerinde olacak ve hafif yağmurlar görülebilir. Yaklaşan günlerde benzer hava koşulları devam edebilir. 2 Şubat Pazartesi günü sıcaklık 7.6 dereceye yükselebilir. Dışarı çıkarken yağmurluk ya da şemsiye almayı unutmamalısınız. Kalın, su geçirmez giysiler sağlık açısından önemli bir tercih olacaktır.

Diyarbakır Hava Durumu! 01 Şubat Pazar Diyarbakır hava durumu nasıl?
Taner Şahin

Bugün, 1 Şubat 2026 Pazar günü, Diyarbakır'da hava durumu kış mevsiminin tipik özelliklerini gösteriyor. Gün boyunca hava sıcaklığı 4 ile 6 derece arasında olacak. Nem oranı %86 seviyelerinde bulunuyor. Rüzgar hızı ise 10 km/saat civarında seyredecek. Bu koşullar, günün büyük bölümünde hafif yağmurlu bir hava gösterebilir.

Diyarbakır'da Şubat ayı, ortalama sıcaklıkların 4.5 derece civarında olduğunu gösteriyor. Aynı zamanda, yağışlar 92 mm civarında gerçekleşiyor. Önümüzdeki günlerde benzer hava koşullarının devam etmesi bekleniyor. Özellikle, 2 Şubat Pazartesi günü hava sıcaklığı 7.6 dereceye yükselebilir. Hafif yağmurlu bir gün geçirebiliriz.

Bu hava koşullarında dışarı çıkarken bir yağmurluk veya şemsiye almak faydalı olacaktır. Soğuk havaya karşı korunmak için kalın, su geçirmez giysiler tercih edilmelidir. Sağlığınızı korumak için bu önlemler önemlidir. Trafikteyseniz, ani yağışlar yolları kayganlaştırabilir. Sürüş hızınızı buna göre ayarlamanızda fayda var.

Diyarbakır'da 1 Şubat 2026 Pazar günü hava sıcaklıkları 4 ile 6 derece arasında değişecek. Yüksek nem oranı ve hafif yağmurlu koşullar bekleniyor. Önümüzdeki günlerde benzer hava koşullarının devam etmesi muhtemeldir. Dışarı çıkarken hazırlık yapmalısınız. Olası olumsuz hava koşullarından etkilenmemek önemlidir.

