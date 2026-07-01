Diyarbakır Hava Durumu! 01 Temmuz Çarşamba Diyarbakır hava durumu nasıl?

Diyarbakır'da 1 Temmuz 2026 Çarşamba günü hava durumu tipik yaz koşullarını yansıtıyor. Hava açık ve güneşli olacak. Sıcaklık 19 ile 22 derece arasında değişecek. Rüzgar kuzey yönünden saatte yaklaşık 5 kilometre hızla esecek. Nem oranı %14 civarında. Bu durum hava kalitesinin yüksek olduğunu gösteriyor.

Bugünkü hava durumu, yaz aylarında sıkça karşılaşılan sıcak ve kuru koşulları yansıtıyor. Bu hava şartlarında öğle saatlerinde doğrudan güneş ışığından korunmak önemlidir. Bol su tüketimi de gereklidir. Hafif, açık renkli giysiler tercih edilmelidir. Bu, vücut ısısının dengelenmesine yardımcı olur.

Önümüzdeki günlerde hava durumu benzer şekilde devam edecek. 2 Temmuz Perşembe günü sıcaklık 21 ile 24 derece arasında olacak. 3 Temmuz Cuma günü sıcaklık 24 ile 26 derece arasında seyredecek. Bu dönemde hava açık ve güneşli kalacak. Yağış beklenmeyecek.

Bu sıcak günlerde dışarıda vakit geçireceklerin güneşten korunmaları önemli. Yeterli sıvı almaları da gereklidir. Açık hava etkinlikleri planlayanların, güneş ışınlarının en yoğun olduğu saatlerde gölge alanlarda bulunmaları önerilir. Koruyucu giysiler tercih edilmelidir.

Sonuç olarak, Diyarbakır'da 1 Temmuz 2026'da hava durumu sıcak ve güneşli olacak. Önümüzdeki günlerde benzer koşulların devam etmesi bekleniyor. Dışarıda vakit geçireceklerin uygun önlemleri alması önemlidir. Keyifli ve sağlıklı bir gün geçirilebilir.