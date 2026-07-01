HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam

Diyarbakır Hava Durumu! 01 Temmuz Çarşamba Diyarbakır hava durumu nasıl?

Diyarbakır'da 1 Temmuz 2026 Çarşamba günü hava durumu yaz aylarına özgü, sıcak ve güneşli geçecek. Sıcaklık 19 ile 22 derece arasında değişirken, rüzgar kuzeyden saatte 5 kilometre hızla esecek. Bu dönemde nem oranı %14 seviyelerinde olacak. Dışarıda geçirecekler için bol su tüketimi, hafif giysiler ve doğrudan güneş ışığından korunma öneriliyor. Önümüzdeki günlerde benzer hava koşullarının devam etmesi bekleniyor.

Diyarbakır Hava Durumu! 01 Temmuz Çarşamba Diyarbakır hava durumu nasıl?
Zeynel Eren Ölüç

Diyarbakır'da 1 Temmuz 2026 Çarşamba günü hava durumu tipik yaz koşullarını yansıtıyor. Hava açık ve güneşli olacak. Sıcaklık 19 ile 22 derece arasında değişecek. Rüzgar kuzey yönünden saatte yaklaşık 5 kilometre hızla esecek. Nem oranı %14 civarında. Bu durum hava kalitesinin yüksek olduğunu gösteriyor.

Bugünkü hava durumu, yaz aylarında sıkça karşılaşılan sıcak ve kuru koşulları yansıtıyor. Bu hava şartlarında öğle saatlerinde doğrudan güneş ışığından korunmak önemlidir. Bol su tüketimi de gereklidir. Hafif, açık renkli giysiler tercih edilmelidir. Bu, vücut ısısının dengelenmesine yardımcı olur.

Önümüzdeki günlerde hava durumu benzer şekilde devam edecek. 2 Temmuz Perşembe günü sıcaklık 21 ile 24 derece arasında olacak. 3 Temmuz Cuma günü sıcaklık 24 ile 26 derece arasında seyredecek. Bu dönemde hava açık ve güneşli kalacak. Yağış beklenmeyecek.

Bu sıcak günlerde dışarıda vakit geçireceklerin güneşten korunmaları önemli. Yeterli sıvı almaları da gereklidir. Açık hava etkinlikleri planlayanların, güneş ışınlarının en yoğun olduğu saatlerde gölge alanlarda bulunmaları önerilir. Koruyucu giysiler tercih edilmelidir.

Sonuç olarak, Diyarbakır'da 1 Temmuz 2026'da hava durumu sıcak ve güneşli olacak. Önümüzdeki günlerde benzer koşulların devam etmesi bekleniyor. Dışarıda vakit geçireceklerin uygun önlemleri alması önemlidir. Keyifli ve sağlıklı bir gün geçirilebilir.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Bartın'daki maden ocağında göçük: 1 ölüBartın'daki maden ocağında göçük: 1 ölü
Kulisleri hareketlendiren 45 dakikalık sır görüşme!Kulisleri hareketlendiren 45 dakikalık sır görüşme!

Anahtar Kelimeler:
hava durumu Diyarbakır
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Aziz Yıldırım'ın kızının evinde acı olay! Kadın kuaför fenalaşarak hayatını kaybetti

Aziz Yıldırım'ın kızının evinde acı olay! Kadın kuaför fenalaşarak hayatını kaybetti

Otoyol ve köprü ücretlerine zam: İşte yeni fiyatlar

Otoyol ve köprü ücretlerine zam: İşte yeni fiyatlar

Jhon Duran'dan Fenerbahçe'ye olay gönderme! "Pişman edeceğim"

Jhon Duran'dan Fenerbahçe'ye olay gönderme! "Pişman edeceğim"

Balayı sürüyor: Küvette kocasına olay pozlar verdi

Balayı sürüyor: Küvette kocasına olay pozlar verdi

Yarın tüm Türkiye'de başlıyor: Cüzdanda para birikecek

Yarın tüm Türkiye'de başlıyor: Cüzdanda para birikecek

Merkez Bankası'ndan sadeleşme adımı

Merkez Bankası'ndan sadeleşme adımı

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.