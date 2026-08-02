Diyarbakır Hava Durumu! 02 Ağustos Pazar Diyarbakır hava durumu nasıl?

Bugün, 2 Ağustos 2026 Pazar günü, Diyarbakır'da hava durumu oldukça sıcak ve güneşli. Gün boyunca sıcaklık 41 - 42 derece civarında olacak. Gece saatlerinde sıcaklık 20 - 24 derece arasında seyredecek. Nem oranı düşük seviyelerde kalacak. Yağış beklenmiyor. Rüzgar hafif eserek saatte 5 - 7 kilometre hızla esecek.

Diyarbakır'daki hava durumu, açık hava etkinlikleri planlayanlar için önemli. Sıcaklıklar yüksek olacağı için güneş ışınlarından koruyan şapka veya şemsiye kullanmak faydalıdır. Bol su tüketimi önemlidir. Hafif ve açık renkli giysiler tercih edilmesi vücut ısısını dengeler.

Önümüzdeki günlerde benzer hava koşulları devam edecek. 3 Ağustos Pazartesi günü sıcaklık 41 - 42 derece civarında olacak. 4 Ağustos Salı'da aynı sıcaklıklar bekleniyor. 5 Ağustos Çarşamba günü sıcaklığın 40 - 41 derece olması tahmin ediliyor. Gece sıcaklıkları da 20 - 24 derece arasında değişecek.

Bu sıcak hava koşullarında dışarıda vakit geçirenlerin dikkatli olması önemlidir. Uzun süre güneşe maruz kalmaktan kaçınmak gerekir. Güneş koruyucu ürünler kullanmak önemlidir. Düzenli aralıklarla su içmek, sağlık sorunlarını önleyebilir.

Diyarbakır'daki hava durumu ve gelecek günlerdeki tahminler sıcak ve güneşli koşulları göstermektedir. Planlarınızı yaparken hava koşullarını göz önünde bulundurmalısınız. Gerekli önlemleri almak faydalı olacaktır.