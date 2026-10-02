Diyarbakır Hava Durumu! 02 Ekim Cuma Diyarbakır hava durumu nasıl?

Diyarbakır’da 02 Ekim 2026 tarihi itibarıyla hava durumu sonbahar özelliklerini taşıyor. Bugün geniş bir açık gökyüzü hakim. Sıcaklıklar 19 ile 22 derece arasında değişiyor. Hava hafif serin bir atmosfer sunuyor. Güneşli anların yanı sıra kapalı hava da gözlemlenebilir. Dışarıda vakit geçirmek isteyenler için hava durumu ideal. Hafif bir ceket veya rahat kıyafetlerle sokağa çıkılabilir.

Gün içerisinde yer yer kısa süreli yağışlar oluşabilir. Bu nedenle dışarı çıkmadan önce hava durumu kontrol edilmeli. Hafif yağış olabileceği düşünülerek hazırlıklı olunmalıdır. Açık alanlarda geçirilen zamanlarda ani hava değişikliklerine karşı önlem almak faydalı olabilir. Diyarbakır'daki hava durumu dengeli olsa da yüksek nem oranı rahatsız edici olabilir.

Önümüzdeki günlerde hava durumu genel olarak gökyüzünün açık kalması bekleniyor. Sıcaklıkların ise 18 ile 23 derece arasında değişeceği tahmin ediliyor. Hafta sonu yaklaşırken sıcaklıkların bir miktar düşmesi muhtemel. Cumartesi ve Pazar günlerinde gece saatlerinde serinlik hissedilebilir. Gece dışarı çıkacaklar, birkaç katmanlı giyinmeyi düşünmeli.

Havanın ılıman geçtiği günlerde sağlığa dikkat etmek önemlidir. Dışarıda vakit geçirirken sabah saatlerinin serin olabileceğini unutmamalısınız. Kat kat giyinmeye özen göstermek faydalı olacaktır. Hava durumunu sürekli takip etmek, ani değişikliklere karşı hazırlıklı olmanızı sağlar. Doğa yürüyüşleri planlayanlar, hava durumu kontrolü yapmalı.

Diyarbakır'daki hava durumu, sonbaharın taze havasını yaşatıyor. Kişisel konfor ve sağlık standartlarını korumak için dikkat edilmesi gereken hususlar var. Bu güzelliklerin tadını çıkarırken önlemleri almayı unutmayın.