Diyarbakır Hava Durumu! 02 Mayısıs Cumartesi Diyarbakır hava durumu nasıl?

Diyarbakır'da, 2 Mayıs 2026 Cumartesi günü, şiddetli yağmur bekleniyor. Sıcaklık 14 derece civarında olacak. En düşük sıcaklık ise 9 derece civarında ölçülecek. Rüzgarın hızı 22 km/saat civarında esiyor. Nem oranı %95 seviyelerinde olacak. Dışarıda vakit geçirecekler için hazırlıklı olmaları önemli.

3 Mayıs Pazar günü, orta şiddetli yağmur bekleniyor. 4 Mayıs Pazartesi hafif yağmur görülecek. 5 Mayıs Salı günü ise yine hafif yağış öngörülüyor. Sıcaklık 3 Mayıs'ta 22 derece olacak. 4 Mayıs'ta 17 derece ölçülecek. 5 Mayıs'ta ise hava 16 derece civarında seyredecek.

Yağmurlu günlere hazırlanmak önemlidir. Dışarıda vakit geçirecekler bu durumu dikkate almalıdır. Şiddetli yağmurlu günlerde su birikintilerinden uzak durmak faydalıdır. Su baskınlarına karşı dikkatli olmak gerekebilir. Rüzgarlı günlerde açık havada dikkatli olunmalıdır. Olası tehlikelerden korunmak açısından bu önemlidir. Bu önlemler kişisel güvenliği artırır. Aynı zamanda olumsuz hava koşullarının etkileri de en aza iner.