Diyarbakır Hava Durumu! 02 Ocak Cuma Diyarbakır hava durumu nasıl?

Diyarbakır'da 2 Ocak 2026 Cuma günü hava durumu genellikle açık ve ılıman olacak. Gün boyunca sıcaklık 14 ile 31 derece arasında değişecek. Nem oranı %52 ile %66 arasında seyredecek. Rüzgar hızı ise 3.6 km/saat ile 8.8 km/saat arasında olacak. Gün doğumu saati 06:28:58, gün batımı saati 17:40:02 olarak belirlendi.

Önümüzdeki günlerde ise hava durumu değişkenlik gösterecek. 3 Ocak 2026 Cumartesi günü sıcaklık 1.1 ile 5.7 derece arasında olacak. Ayrıca hafif kar yağışı bekleniyor. Nem oranı %99 olacak. Rüzgar hızı ise 16.4 km/saat seviyesinde seyredecek.

Bu dönemde hava koşullarına uygun giyinmek önemlidir. Hava durumunu düzenli olarak takip etmelisiniz. Özellikle 3 Ocak'taki hafif kar yağışı ulaşımda aksamalara neden olabilir. Seyahat planlarınızı yaparken hava durumunu göz önünde bulundurmalısınız. Gerekli önlemleri almak faydalı olacaktır.