HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam

Diyarbakır Hava Durumu! 02 Ocak Cuma Diyarbakır hava durumu nasıl?

Diyarbakır'da 2 Ocak 2026 Cuma günü hava durumu genellikle açık ve ılıman. Sıcaklık 14 ile 31 derece arasında değişecek. Hava koşulları, 3 Ocak 2026 Cumartesi günü hafif kar yağışıyla birlikte değişkenlik gösterecek. Nem oranı %99 olacak ve rüzgar hızı 16.4 km/saat seviyesine ulaşacak. Seyahat planlarınızı yaparken hava durumunu dikkate almak, olası ulaşım aksaklıklarını önlemek için önem taşıyor.

Diyarbakır Hava Durumu! 02 Ocak Cuma Diyarbakır hava durumu nasıl?
Devrim Karadağ

Diyarbakır'da 2 Ocak 2026 Cuma günü hava durumu genellikle açık ve ılıman olacak. Gün boyunca sıcaklık 14 ile 31 derece arasında değişecek. Nem oranı %52 ile %66 arasında seyredecek. Rüzgar hızı ise 3.6 km/saat ile 8.8 km/saat arasında olacak. Gün doğumu saati 06:28:58, gün batımı saati 17:40:02 olarak belirlendi.

Önümüzdeki günlerde ise hava durumu değişkenlik gösterecek. 3 Ocak 2026 Cumartesi günü sıcaklık 1.1 ile 5.7 derece arasında olacak. Ayrıca hafif kar yağışı bekleniyor. Nem oranı %99 olacak. Rüzgar hızı ise 16.4 km/saat seviyesinde seyredecek.

Bu dönemde hava koşullarına uygun giyinmek önemlidir. Hava durumunu düzenli olarak takip etmelisiniz. Özellikle 3 Ocak'taki hafif kar yağışı ulaşımda aksamalara neden olabilir. Seyahat planlarınızı yaparken hava durumunu göz önünde bulundurmalısınız. Gerekli önlemleri almak faydalı olacaktır.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Kar yağışı bitti derken geri geliyor! Marmara için yeni tarih verildiKar yağışı bitti derken geri geliyor! Marmara için yeni tarih verildi
Ankara adeta dondu! Kuğulu Park’ın havuzu buz tuttuAnkara adeta dondu! Kuğulu Park’ın havuzu buz tuttu

Canlı Skor
Anahtar Kelimeler:
hava durumu Diyarbakır
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
İstanbul'ın 5 ilçesinde okullar tatil ilan edildi

İstanbul'ın 5 ilçesinde okullar tatil ilan edildi

Trump'ın elindeki morlukların sebebi belli oldu

Trump'ın elindeki morlukların sebebi belli oldu

Süper Kupa ertelensin talebinde bulunmuşlardı! TFF'den yanıt geldi!

Süper Kupa ertelensin talebinde bulunmuşlardı! TFF'den yanıt geldi!

Boşanır boşanmaz lüks siteye taşındı! Kar manzarası mest etti

Boşanır boşanmaz lüks siteye taşındı! Kar manzarası mest etti

Kuyumcuya gitmeden dikkat 'Rota değişiyor' tarihi açıkladı!

Kuyumcuya gitmeden dikkat 'Rota değişiyor' tarihi açıkladı!

A101'e Samsung cep telefonu geliyor!

A101'e Samsung cep telefonu geliyor!

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.