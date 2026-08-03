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Diyarbakır Hava Durumu! 03 Ağustos Pazartesi Diyarbakır hava durumu nasıl?

Diyarbakır'da 3 Ağustos Pazartesi günü beklenen hava durumu, sıcaklıkların 41 ile 43 derece arasında seyredeceği bir sıcaklık dalgası getiriyor. Yaz mevsiminin etkisini artıran bu sıcak günler, açık hava etkinlikleri için zorluk yaratabilir. Gündüz dışarıda vakit geçirenlerin bol su tüketmesi, hafif giysiler giymesi ve güneşten korunması önemlidir. Bu önlemler, olası sağlık sorunlarını önlemek adına gereklidir.

Diyarbakır Hava Durumu! 03 Ağustos Pazartesi Diyarbakır hava durumu nasıl?
Zeynel Eren Ölüç

Diyarbakır'da 3 Ağustos Pazartesi günü hava durumu oldukça sıcak olacak. Sıcaklıklar 42 derece civarına ulaşacak. Gündüz saatlerinde hava sıcaklıkları 41 ile 43 derece arasında değişecek. Geceleri ise sıcaklık 20 ile 22 derece arasında seyredecek. Bu yüksek sıcaklıklar dışarıda vakit geçirenler için zorluk yaratabilir.

4 Ağustos Salı günü hava sıcaklıkları 41 ile 43 derece arasında olacak. 5 Ağustos Çarşamba günü de sıcaklık 40 ile 42 derece arasında seyredecek. 6 Ağustos Perşembe günü sıcaklıkların 39 ile 41 derece arasında olacağı öngörülüyor. Bu yüksek sıcaklıklar, açık hava etkinlikleri planlayanlar için dikkat gerektiriyor.

Gündüz saatlerinde dışarıda zaman geçireceklerin bol su içmesi önemlidir. Hafif ve açık renkli giysiler tercih edilmelidir. Güneş ışınlarından korunmak için şapka veya şemsiye kullanılması önerilir. Mümkünse öğle saatlerinde dışarıda bulunmaktan kaçınılmalıdır. Klima veya vantilatör gibi serinletici cihazlar iç mekanlarda rahatlık sağlayabilir.

Diyarbakır'da bu dönemde hava durumu sıcak ve kuru geçecektir. Vücut ısısını dengelemek için yukarıdaki önlemlere dikkat etmek önemlidir. Olası sağlık sorunlarından korunmak için bu tavsiyeleri göz önünde bulundurmak gerekir.

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hava durumu Diyarbakır
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