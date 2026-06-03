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Diyarbakır Hava Durumu! 03 Haziran Çarşamba Diyarbakır hava durumu nasıl?

Diyarbakır'da 3 Haziran 2026 tarihli hava durumu raporuna göre, sıcaklık 20 ile 31 derece arasında değişecek. Kısa süreli sağanak yağışlar görülebilir. Rüzgar hızı 14 km/saat civarında tahmin ediliyor. Önümüzdeki günlerde ise sıcaklıklar 16 ile 34 dereceye çıkacak. Güneşli ve parçalı bulutlu bir hava bekleniyor. Nem oranı %37 ile %55 arasında değişecek, dolayısıyla güneşten korunmak ve yeterli su almak sağlık açısından önemli.

Diyarbakır Hava Durumu! 03 Haziran Çarşamba Diyarbakır hava durumu nasıl?
Enis Ekrem Ölüç

Diyarbakır'da 3 Haziran 2026 Çarşamba günü hava durumu tahmin ediliyor. Sıcaklıklar 20 ile 31 derece arasında değişecek. Kısa süreli sağanaklar görülebilir. Rüzgar hızı ise 14 km/saat civarında olacak. Nem oranı %37 ile %55 arasında değişecek.

Bugünde, Diyarbakır'da hava sıcaklıkları 20 ile 31 derece arasında olacak. Bir-iki kısa süreli sağanak ihtimali mevcut. Rüzgar hızı 14 km/saat civarındadır. Nem oranı ise %37 ile %55 arasında değişkenlik gösterecek.

Önümüzdeki günlerde hava sıcaklıkları 16 ile 34 derece arasında olacak. Genellikle güneşli ve parçalı bulutlu bir hava bekleniyor. Yağış ihtimali ise düşük seviyelerde kalacak. Rüzgar hızı 2 ile 5 km/saat arasında tahmin ediliyor.

Bu dönemde özellikle öğle saatlerinde güneşten korunmak önemlidir. Şapka, güneş gözlüğü ve koruyucu kremler kullanarak cildinizi koruyabilirsiniz. Bol su içmek, vücudunuzun su dengesini sağlamaya yardımcı olur. Dışarıda vakit geçirirken hafif, açık renkli giysiler tercih edebilirsiniz. Rüzgarın düşük hızı nedeniyle hava sakin olacak. Ani rüzgar değişimlerine karşı hazırlıklı olmak faydalı olacaktır.

Diyarbakır'da 3 Haziran 2026'daki hava durumu tahmin ediliyor. Sıcaklık 20 ile 31 derece arasında, sağanaklar olacaktır. Rüzgar hızı 14 km/saat civarındadır. Önümüzdeki günlerde hava sıcaklıkları ise 16 ile 34 derece arasında değişecektir. Genelde güneşli ve parçalı bulutlu bir hava hakim olacak. Yağış ihtimali düşüktür ve rüzgar hızı da 2 ile 5 km/saat arasında olacaktır. Bu dönemde güneşten korunmak önemlidir. Bol su içmek sağlık açısından faydalıdır. Hafif giysiler tercih etmek ise sağlığınızı korumaya yardımcı olur.

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Anahtar Kelimeler:
hava durumu Diyarbakır
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