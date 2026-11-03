Diyarbakır Hava Durumu! 03 Kasım Salı Diyarbakır hava durumu nasıl?

Diyarbakır'da 3 Kasım 2026 tarihli hava durumu, şehrin iklimine özgü birçok özelliği barındırıyor. Bugün hava, genel olarak 20 derece civarında. Günün ilerleyen saatlerinde 19 - 22 derece arasında bir sıcaklık değişimi bekleniyor. Hava açık ve güneşli. Bu durum, dışarıda zaman geçirmek isteyenler için cazip bir atmosfer yaratıyor. Piknik yapmak veya açık hava aktiviteleri düzenlemek için ideal bir gün.

Diyarbakır'daki hava durumu, bölge sakinleri için keyifli bir atmosfer sunuyor. Gün içinde ani değişimler de görülebilir. Öğleden sonra bazı yerlerde kısa süreli yağışların belirmesi mümkün. Havanın bu denge durumu, şehrin dinamik yapısına yeni bir anlam katıyor. Doğanın sunduğu çeşitlilik, yerel halk ve ziyaretçiler için sürprizler barındırıyor.

Önümüzdeki günlerde benzer bir hava durumu bekleniyor. Hava sıcaklıkları 18 - 21 derece arasında değişecek. Zaman zaman yerel yağışlar görülebilir. Özellikle sabah saatlerinde serinlik hissi olacak. Bu nedenle giysilerinizi ona göre ayarlamanız önemli. Dışarıda vakit geçirirken hafif giysiler tercih etmek, değişen hava koşullarına hazırlıklı olmanızı sağlar.

Hava durumunu izlemek ve anlık değişikliklere hazırlıklı olmak, sağlığınız açısından büyük önem taşıyor. Aniden ortaya çıkabilecek yağışlardan etkilenmemek için, dışarı çıkarken yanınıza bir şemsiye almayı düşünebilirsiniz. Üzerinizde hafif bir yağmurluk bulundurmak da faydalı olabilir. Gün içinde hava durumuna dikkat ederek plan yapmak, keyifli bir gün geçirmenizi sağlar. Ayrıca istenmeyen sürprizleri en aza indirebilir. Diyarbakır'daki hava durumu, bu hafta boyunca serin ve değişken hava şartları ile büyüleyici bir deneyim sunmaya devam edecek.