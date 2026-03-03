Diyarbakır Hava Durumu! 03 Mart Salı Diyarbakır hava durumu nasıl?

Diyarbakır'da 3 Mart 2026 Salı günü hava durumu güneşli ve parçalı bulutlu olarak öngörülmektedir. Gün boyunca hava sıcaklıkları 19 ile 22 derece arasında değişecektir. Bu sıcaklıklar mevsim normallerine yakındır. Açık hava etkinlikleri için uygun bir ortam sunar.

4 Mart Çarşamba günü hava durumu bol güneş ışığıyla devam edecektir. Sıcaklıklar yine 19 ile 22 derece arasında seyredecektir. 5 Mart Perşembe günü hava bulutlu olacaktır. Sıcaklıklar 20 ile 23 derece arasında değişecektir. 6 Mart Cuma günü bulutluluk artacak, sıcaklıklar 21 ile 24 derece arasında olacaktır. Yağmur ihtimali bu gün artış gösterebilir. 7 Mart Cumartesi günü yağmur ihtimali devam edecektir. Sıcaklıklar 20 ile 23 derece arasında kalacaktır.

Bu dönemde hava sıcaklıkları genellikle 19 ile 24 derece arasında değişiklik gösterebilir. Gündüzleri sıcaklık 19 ile 24 derece arasında olacaktır. Geceleri ise sıcaklık 7 ile 10 derece arasında seyredecektir. Bu sıcaklık aralıkları, mevsime uygun bir hava durumu sağlar. Ayrıca, açık hava etkinlikleri için elverişlidir.