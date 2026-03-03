HABER

Diyarbakır Hava Durumu! 03 Mart Salı Diyarbakır hava durumu nasıl?

Diyarbakır'da 3 Mart 2026 tarihinde güneşli ve parçalı bulutlu bir hava durumu beklenmektedir. Sıcaklık 19 ile 22 derece arasında değişerek mevsim normlarına uygun bir ortam sunacaktır. 4 Mart'ta hava birkaç gün boyunca bol güneş ışığı ile devam edecek. Ancak 5 Mart'tan itibaren bulutluluğun artışıyla birlikte sıcaklık 20 ile 24 dereceye çıkabilir. Yağmur ihtimali ise 6 ve 7 Mart'ta belirginleşecektir.

Enis Ekrem Ölüç

Diyarbakır'da 3 Mart 2026 Salı günü hava durumu güneşli ve parçalı bulutlu olarak öngörülmektedir. Gün boyunca hava sıcaklıkları 19 ile 22 derece arasında değişecektir. Bu sıcaklıklar mevsim normallerine yakındır. Açık hava etkinlikleri için uygun bir ortam sunar.

4 Mart Çarşamba günü hava durumu bol güneş ışığıyla devam edecektir. Sıcaklıklar yine 19 ile 22 derece arasında seyredecektir. 5 Mart Perşembe günü hava bulutlu olacaktır. Sıcaklıklar 20 ile 23 derece arasında değişecektir. 6 Mart Cuma günü bulutluluk artacak, sıcaklıklar 21 ile 24 derece arasında olacaktır. Yağmur ihtimali bu gün artış gösterebilir. 7 Mart Cumartesi günü yağmur ihtimali devam edecektir. Sıcaklıklar 20 ile 23 derece arasında kalacaktır.

Bu dönemde hava sıcaklıkları genellikle 19 ile 24 derece arasında değişiklik gösterebilir. Gündüzleri sıcaklık 19 ile 24 derece arasında olacaktır. Geceleri ise sıcaklık 7 ile 10 derece arasında seyredecektir. Bu sıcaklık aralıkları, mevsime uygun bir hava durumu sağlar. Ayrıca, açık hava etkinlikleri için elverişlidir.

İran Devrim Muhafızları: "Hürmüz Boğazı kapatıldı, petrol 200 dolar olacak"

Öğretmen Fatma Nur Çelik'in hayatını kaybetmesi sonrası sendikalardan iş bırakma kararı

SON DAKİKA | Cristiano Ronaldo'dan kahreden haber! Acil testlere alınıyor...

Fenomen dizi yayın akışından çıkarıldı! Yeni bölüm tarihi belli oldu

İslam Memiş 'Hepsi batacak' diye uyardı! Yatırımcıları bekleyen tehlike

Akaryakıta beklenen zammın tarihi belli oldu!

