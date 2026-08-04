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Diyarbakır Hava Durumu! 04 Ağustos Salı Diyarbakır hava durumu nasıl?

Diyarbakır'da 4 Ağustos 2026'da hava durumu oldukça sıcak geçecek. Sıcaklık 41-43 derece arasında hissedilecek. Bu yüksek sıcaklık, öğren saatlerinde daha da artacak. Gece saatlerinde ise sıcaklık 23-25 dereceye düşecek. Havada düşük nem oranı ve hafif rüzgar etkili olacak. Önümüzdeki günlerde de benzer sıcaklıkların devam etmesi bekleniyor. Sıcak havalarda su tüketimi, hafif giysiler ve güneşten korunma gibi önlemler almak önem taşıyor.

Diyarbakır Hava Durumu! 04 Ağustos Salı Diyarbakır hava durumu nasıl?
Enis Ekrem Ölüç

Diyarbakır'da 4 Ağustos 2026 Salı günü hava durumu oldukça sıcak geçecek. Sıcaklık 41 - 43 derece arasında olacak. Özellikle öğle saatlerinde hissedilen sıcaklık yükselmesi yaşanacak. Gece saatlerinde sıcaklık 23 - 25 dereceye düşecek.

Bugün, hava genellikle açık ve güneşli. Hafif bir rüzgarın esmesi bekleniyor. Bu durum, hava sıcaklığını biraz dengeleyebilir. Nem oranı ise oldukça düşük. Yani havanın kuru olması bekleniyor.

Önümüzdeki günlerde benzer hava koşulları devam edecek. 5 Ağustos Çarşamba gününde sıcaklığın 40 - 42 derece olması öngörülüyor. 6 Ağustos Perşembe günü sıcaklık yine 41 - 43 derece arasında olacak. Gece sıcaklıkları da 23 - 25 derece civarında seyredecek.

Bu sıcak hava koşullarında dikkatli olmak önem taşıyor. Özellikle öğle ve öğleden sonra dışarıda vakit geçirecekler için öneriler var. Bol su tüketilmeli. Hafif ve açık renkli giysiler tercih edilmeli. Güneşten korunmak için şapka veya şemsiye kullanılmalı. Güneş koruyucu ürünlerin de uygulanması öneriliyor. Ayrıca, aşırı sıcakların olumsuz etkilerini en aza indirmek için serin ortamlarda kalmak faydalı.

Diyarbakır'da 4 Ağustos 2026 Salı günü ve ilerleyen günlerde hava sıcaklıkları yüksek olacak. Sıcak hava koşullarına karşı gerekli önlemleri almak sağlığınızı korumak için çok önemlidir.

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hava durumu Diyarbakır
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