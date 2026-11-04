Diyarbakır Hava Durumu! 04 Kasım Çarşamba Diyarbakır hava durumu nasıl?

04 Kasım 2026 tarihinde Diyarbakır'da hava durumu sonbaharın serin havasıyla belirginleşiyor. Gün içindeki sıcaklık 19 - 22 derece arasında değişiyor. Güneş, bulutların arasından ara sıra gözüküyor. Hafif rüzgarlar havayı ferahlatıyor. Bugün dışarı çıkacak olanlar için ılıman bir atmosfer söz konusu. Güneş açtığında sıcaklık biraz artıyor. Bulutlu anlarda hava serin hissedilebilir. Dışarı çıkacakların, havanın değişebileceğini düşünerek giyinmeleri faydalı olacaktır.

Önümüzdeki günlerde Diyarbakır'da hava durumu hakkında ciddi bir değişiklik beklenmiyor. Sıcaklık 18 - 23 derece arasında seyredecek. Bazı günlerde hafif yağışlar, akşam saatlerinde kendini gösterebilir. Bu dönem, mevsim geçişinin etkilerini hissettiğimiz bir zaman. Hava koşulları değişken olabilir. Dışarıda geçirilen zamanlarda ani hava değişikliklerine karşı hazırlıklı olmakta fayda var.

Hava durumu hakkında bilgi sahibi olmak oldukça önemli. Planlarımızı yapmak ve normal hayatımızı sürdürmek için gereklidir. Açık hava etkinlikleri düzenlemek isteyenler, hava tahminlerini göz önünde bulundurmalı. Bu sayede günlerin daha keyifli geçmesi sağlanabilir. Havanın durumu zaman zaman hayal kırıklığı yaratabilir. Yağışlı günlerde planların aksaması için gerekli tedbirleri almak akıllıca olacaktır.

Diyarbakır'da sonbahar, sıcak ve serin havanın dengelendiği bir dönemdir. Bu nedenle kat kat giyinmek ve rüzgarlı havalarda koruyucu giysiler tercih etmek önemlidir. Bu, hastalıklara karşı direncinizi artıracaktır. Dışarı çıkmadan önce hava durumunu takip etmek gereklidir. Anlık değişimlere karşı hazırlıklı olmak önem taşır.

04 Kasım'da Diyarbakır hava durumu ılıman ve keyifli bir atmosfer sunuyor. Mevsim geçişi nedeniyle hava sıcaklıklarında zaman zaman değişiklikler olabilir. Dolayısıyla dikkatli olunması gereken bir gün. İlerleyen günlerde benzer hava koşullarının devam etmesi bekleniyor. Havayı keyifle yaşarken her zaman hazırlıklı olmak, gününüzü olumlu hale getirecektir.