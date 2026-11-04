HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam

Diyarbakır Hava Durumu! 04 Kasım Çarşamba Diyarbakır hava durumu nasıl?

Diyarbakır’da 04 Kasım 2026 tarihi hava durumu, sonbaharın serin havasıyla belirginleşiyor. Sıcaklıklar 19 - 22 derece arasında değişirken, güneş bulutların arasından ara sıra gözüküyor. Dışarı çıkacakların hafif rüzgara hazırlıklı olması, ani hava değişikliklerine karşı önlem alması gerekiyor. İlerleyen günlerde benzer hava koşulları bekleniyor. Açık hava etkinlikleri düzenlemek isteyenler için hava tahminlerini kontrol etmek faydalı olacaktır.

Diyarbakır Hava Durumu! 04 Kasım Çarşamba Diyarbakır hava durumu nasıl?
Enis Ekrem Ölüç

04 Kasım 2026 tarihinde Diyarbakır'da hava durumu sonbaharın serin havasıyla belirginleşiyor. Gün içindeki sıcaklık 19 - 22 derece arasında değişiyor. Güneş, bulutların arasından ara sıra gözüküyor. Hafif rüzgarlar havayı ferahlatıyor. Bugün dışarı çıkacak olanlar için ılıman bir atmosfer söz konusu. Güneş açtığında sıcaklık biraz artıyor. Bulutlu anlarda hava serin hissedilebilir. Dışarı çıkacakların, havanın değişebileceğini düşünerek giyinmeleri faydalı olacaktır.

Önümüzdeki günlerde Diyarbakır'da hava durumu hakkında ciddi bir değişiklik beklenmiyor. Sıcaklık 18 - 23 derece arasında seyredecek. Bazı günlerde hafif yağışlar, akşam saatlerinde kendini gösterebilir. Bu dönem, mevsim geçişinin etkilerini hissettiğimiz bir zaman. Hava koşulları değişken olabilir. Dışarıda geçirilen zamanlarda ani hava değişikliklerine karşı hazırlıklı olmakta fayda var.

Hava durumu hakkında bilgi sahibi olmak oldukça önemli. Planlarımızı yapmak ve normal hayatımızı sürdürmek için gereklidir. Açık hava etkinlikleri düzenlemek isteyenler, hava tahminlerini göz önünde bulundurmalı. Bu sayede günlerin daha keyifli geçmesi sağlanabilir. Havanın durumu zaman zaman hayal kırıklığı yaratabilir. Yağışlı günlerde planların aksaması için gerekli tedbirleri almak akıllıca olacaktır.

Diyarbakır'da sonbahar, sıcak ve serin havanın dengelendiği bir dönemdir. Bu nedenle kat kat giyinmek ve rüzgarlı havalarda koruyucu giysiler tercih etmek önemlidir. Bu, hastalıklara karşı direncinizi artıracaktır. Dışarı çıkmadan önce hava durumunu takip etmek gereklidir. Anlık değişimlere karşı hazırlıklı olmak önem taşır.

04 Kasım'da Diyarbakır hava durumu ılıman ve keyifli bir atmosfer sunuyor. Mevsim geçişi nedeniyle hava sıcaklıklarında zaman zaman değişiklikler olabilir. Dolayısıyla dikkatli olunması gereken bir gün. İlerleyen günlerde benzer hava koşullarının devam etmesi bekleniyor. Havayı keyifle yaşarken her zaman hazırlıklı olmak, gününüzü olumlu hale getirecektir.

%1,99 faizli ve 6 ay vadeli 50.000 TL krediniz Enpara'da!

%1,99 faizli ve 6 ay vadeli 50.000 TL krediniz Enpara'da!
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
AB: "72 saat yetecek su ve gıda depolayın"AB: "72 saat yetecek su ve gıda depolayın"
Şanlıurfa'da aile katliamı! Para tartışmasında anne ve kızını öldürdüŞanlıurfa'da aile katliamı! Para tartışmasında anne ve kızını öldürdü

Anahtar Kelimeler:
hava durumu Diyarbakır
YORUMLARI GÖR ( 0 )
En Çok Okunan Haberler
Kaşif Kozinoğlu'nun mezarından ölümcül zehir çıktı! 'Son kahve' detayı

Kaşif Kozinoğlu'nun mezarından ölümcül zehir çıktı! 'Son kahve' detayı

Yer: Aksaray! Define için kazdıkları kuyuda suç üstü yakalandılar... Pişkinlikleri pes dedirtti

Yer: Aksaray! Define için kazdıkları kuyuda suç üstü yakalandılar... Pişkinlikleri pes dedirtti

Galatasaray'dan Şampiyonlar Ligi'nde zafer! Stuttgart'ı devirdi

Galatasaray'dan Şampiyonlar Ligi'nde zafer! Stuttgart'ı devirdi

Değişimiyle gündemde! "Sanki göğüslerini küçülttürmüş"

Değişimiyle gündemde! "Sanki göğüslerini küçülttürmüş"

Emekli ve memur zammı için 4 aylık enflasyon farkı belli oldu: İşte maaş tablosu

Emekli ve memur zammı için 4 aylık enflasyon farkı belli oldu: İşte maaş tablosu

TÜİK Ekim enflasyonunu açıkladı: Beklenen veri belli oldu

TÜİK Ekim enflasyonunu açıkladı: Beklenen veri belli oldu

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
Künye İletişim Editoryal İlkeler Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.