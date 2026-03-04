HABER

Diyarbakır Hava Durumu! 04 Mart Çarşamba Diyarbakır hava durumu nasıl?

Diyarbakır'da 4 Mart 2026 Çarşamba günü yağışlı ve bulutlu bir hava bekleniyor. Sabah sıcaklık 1 derece, öğle saatlerinde ise 9 dereceye yükselebilir. Gün içinde aralıklı yağışlar olacaktır, akşam sağanak bekleniyor. 5 Mart'ta hava bulutlu geçecek. 6 ve 7 Mart'ta sıcaklık 19 ile 24 derece arasında değişecek ve yağış ihtimali artacak. Gündüz sıcaklığı mevsim normlarına uygundur. Açık hava etkinlikleri için uygundur.

Zeynel Eren Ölüç

Diyarbakır'da 4 Mart 2026 Çarşamba günü hava durumu yağışlı ve bulutlu olacak. Sabah saatlerinde sıcaklık 1 derece civarında. Öğle saatlerinde sıcaklık 9 dereceye kadar yükselebilir. Gün içinde aralıklı yağışlar bekleniyor. Akşam saatlerinde sağanak yağış etkili olacak. Gece saatlerinde sıcaklık 5 derece olarak tahmin ediliyor.

5 Mart Perşembe günü hava durumu bulutlu geçecek. 6 Mart Cuma günü ise sıcaklık 20 ile 24 derece arasında değişebilir. Bu dönemde yağış ihtimali 6 ve 7 Mart'ta daha belirgin hale gelebilir.

Hava sıcaklıkları bu dönemde 19 ile 24 derece arasında değişiklik gösterebilir. Gündüzleri sıcaklık bu aralıkta olacaktır. Geceleri sıcaklık 7 ile 10 derece arasında seyredecek. Bu sıcaklık aralıkları mevsime uygundur. Açık hava etkinlikleri için elverişlidir.

hava durumu Diyarbakır
