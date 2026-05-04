Diyarbakır Hava Durumu! 04 Mayısıs Pazartesi Diyarbakır hava durumu nasıl?

Diyarbakır'da 4 Mayıs 2026 Pazartesi günü orta şiddetli yağmur bekleniyor. Sıcaklık 17°C civarında olacak. Bu koşullar açık hava etkinlikleri planlayanlar için önemli.

5 Mayıs Salı günü hava hafif yağmurlu. Sıcaklık 16°C civarında seyredecek. 6 Mayıs Çarşamba günü ise orta şiddetli yağmur bekleniyor. O gün sıcaklık 15°C civarında olacak.

7 Mayıs Perşembe günü hava açık ve güneşli olacak. Bu günün sıcaklığı ise 19°C civarında tahmin ediliyor.

Bu dönemde yağmurlu günlerde uygun yağmurluk giymek gerekiyor. Su geçirmez ayakkabılar da ıslanmaktan korunmak için faydalı olacaktır. Hava sıcaklıklarının düşmesi nedeniyle kat kat giyinmek tavsiye ediliyor. Sıcak içeceklerle vücut ısısını dengede tutmak da önem arz ediyor.

Diyarbakır'da önümüzdeki günler, yağmurlu günlerde açık hava etkinlikleri planlayanlar için dikkat edilmesi gereken bir durum oluşturuyor.