Diyarbakır Hava Durumu! 04 Temmuz Cumartesi Diyarbakır hava durumu nasıl?

Diyarbakır'da 4 Temmuz 2026 Cumartesi günü hava durumu sıcak ve güneşli olacak. Gün boyunca hava sıcaklığı 38 - 40 derece civarında seyredecek. Nem oranı %15 - %17 arasında değişecek. Rüzgar batı yönünden saatte 7 - 10 kilometre hızla esecek.

Bu sıcaklıklar, Diyarbakır'ın yaz aylarında alışık olduğumuz yüksek değerlerdir. Gün boyunca dışarıda vakit geçireceklerin bol su içmesi önemlidir. Güneş ışınlarından korunmak da gereklidir. Güneş ışınlarının en yoğun olduğu saatlerde gölgede kalmak faydalıdır. Özellikle 11:00 ile 16:00 arasında iç mekanlarda vakit geçirmek daha sağlıklı olacaktır.

Önümüzdeki günlerde de benzer hava koşulları devam edecek. 5 Temmuz Pazar günü hava sıcaklığı 37 - 39 derece civarında olacak. 6 Temmuz Pazartesi günü ise 36 - 38 derece bekleniyor. Bu süreçte öğle saatlerinde dışarı çıkarken şapka veya koruyucu giysi kullanmak iyi bir fikir olacaktır.

Yüksek sıcaklıkların sağlık üzerindeki olumsuz etkilerini en aza indirmek önemlidir. Düzenli aralıklarla su tüketimi artırılmalı, ağır yiyeceklerden kaçınılmalıdır. Sıcak havalarda hafif ve serinletici yiyecekler tercih edilmelidir. Spor veya ağır işlerin sabahın erken saatlerine veya akşamın serin saatlerine kaydırılması faydalı olacaktır.

Diyarbakır'da 4 Temmuz 2026 Cumartesi günü ve sonrası sıcak ve güneşli hava bekleniyor. Bu koşullarda kişisel sağlığı korumak için gerekli önlemleri almak önemlidir. Sıcak havaların tadını güvenli bir şekilde çıkarmak da gereklidir.