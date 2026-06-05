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Diyarbakır Hava Durumu! 05 Haziran Cuma Diyarbakır hava durumu nasıl?

Diyarbakır'da 5 Haziran 2026 Cuma günü hava durumu sıcaklıklarla dolu. Hava sıcaklığı 33-34 derece arasında seyredecek ve güneşli bir gün yaşanacak. Önümüzdeki günlerde benzer hava koşulları devam edecek. 6, 7 ve 8 Haziran tarihlerinde sıcaklık 34-35 dereceye ulaşacak. Dışarıda vakit geçireceklerin şapka, güneş gözlüğü kullanması ve bol su tüketmesi öneriliyor. Bu önlemlerle birlikte sıcak havanın tadını çıkarmak mümkün olacak.

Diyarbakır Hava Durumu! 05 Haziran Cuma Diyarbakır hava durumu nasıl?
Seray Yalçın

Bugün, 5 Haziran 2026 Cuma, Diyarbakır'da hava durumu sıcak. Güneşli bir gün bekleniyor. Hava sıcaklığının 33 - 34 derece civarında olması tahmin ediliyor. Bu sıcaklık, Diyarbakır'ın tipik yaz havasını yansıtıyor. Açık hava etkinlikleri için uygun bir gün sunuluyor.

Önümüzdeki günlerde benzer hava koşulları devam edecek. 6 Haziran Cumartesi günü, sıcaklık 33 - 34 derece arasında kalacak. Kısmen güneşli bir hava hakim olacak. 7 Haziran Pazar günü, hava sıcaklığı 34 - 35 dereceye çıkacak. Güneşli bir gün yaşanacak. 8 Haziran Pazartesi günü, sıcaklık 34 - 35 dereceyi bulacak. Bol güneş ışığı altında bir gün geçirileceği öngörülüyor.

Bu sıcak hava koşullarında dikkatli olunması önemlidir. Özellikle öğle saatlerinde dışarıda vakit geçirenlerin korunması gerekiyor. Güneş ışınlarının dik açılarla gelmesi nedeniyle zararlı etkilerden korunmak için önlemler alınmalı. Şapka, güneş gözlüğü ve yüksek koruma faktörlü güneş kremi kullanılması önerilir. Bol su tüketimi önemlidir. Ayrıca, hafif, açık renkli giysiler tercih edilmelidir. Bu yöntemler ile vücut ısısını dengede tutmak mümkün olur. Sıcak havalarda yaşlılar ve çocuklar gibi hassas grupların korunması gereklidir.

Diyarbakır'da hava durumu genellikle sıcak ve güneşli olacak gibi görünüyor. Açık hava etkinlikleri planlayanların gerekli önlemleri alması önemlidir. Dışarıda vakit geçireceklerin keyifli bir hafta sonu geçirmesi mümkün olacaktır.

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Anahtar Kelimeler:
hava durumu Diyarbakır
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