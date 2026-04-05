Diyarbakır Hava Durumu! 05 Nisan Pazar Diyarbakır hava durumu nasıl?

Diyarbakır'da 5 Nisan 2026 Pazar gündemi hava durumu. Yerel halk için bu konu önemli. Hava sıcaklığı 19 - 22 derece arasında bekleniyor. Gün boyunca yer yer sağanak yağışlar görülebilir.

6 Nisan Pazartesi günü sıcaklık 18 - 21 derece olacak. Sağanak yağışların etkili olması ihtimali var. 7 Nisan Salı günü hava 16 - 19 derece arasında gidecek. Gök gürültülü sağanak yağışların görüleceği tahmin ediliyor.

8 Nisan Çarşamba için sıcaklık 17 - 20 derece aralığında olacak. Yer yer sağanakların devam edeceği biliniyor. Bu dönemde özellikle yağışlı günlerde dışarı çıkarken şemsiye veya yağmurluk almak önemli. Ani hava değişimlerine karşı hazırlıklı olmak gerekiyor.

Hava durumunu düzenli takip etmek, planlarınıza yardımcı olur. Böylece olumsuz hava koşullarından etkilenmezsiniz.