HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam

Diyarbakır Hava Durumu! 05 Temmuz Pazar Diyarbakır hava durumu nasıl?

Diyarbakır'da 5 Temmuz 2026 Pazar günü, hava durumu oldukça sıcak ve güneşli. Gün boyunca sıcaklık 37 dereceyi bulacakken, gece 22-23 derece arasında seyredecek. Nem oranı %20-25 düzeyinde. İlerleyen günlerde sıcaklıklar 38-39 dereceye kadar çıkacak. Açık hava etkinliklerinden kaçınmak ve koruyucu önlemler almak önem taşıyor. Su tüketimi, hafif giysiler ve güneşten korunma, sağlıklı bir yaz günü için öneriliyor.

Diyarbakır Hava Durumu! 05 Temmuz Pazar Diyarbakır hava durumu nasıl?
Zeynel Eren Ölüç

5 Temmuz 2026 Pazar günü, Diyarbakır'da hava durumu oldukça sıcak ve güneşli. Gündüz hava sıcaklığı 37 derece civarında olacak. Gece ise sıcaklık 22-23 derece arasında bekleniyor. Nem oranı %20-25 düzeyinde. Rüzgar, kuzeydoğu yönünden esiyor ve hızı 10-15 km/s. Bu hava durumu, Diyarbakır'ın yaz günlerinden birini yansıtıyor.

Bugünkü hava, açık ve güneşli. Dışarıda vakit geçireceklerin dikkatli olması önemli. Yüksek sıcaklıklardan dolayı öğle saatlerinde dışarıda fazla kalmamaya dikkat edilmesi gerekiyor. Güneş ışınlarının dik geldiği zamanlarda, koruyucu önlemler alınması faydalı. Açık hava etkinliklerinden uzak durmak iyi bir seçenek olabilir.

Önümüzdeki günlerde hava durumu benzer şekilde devam edecek. 6 Temmuz Pazartesi günü, sıcaklık 38-39 derece arasında bekleniyor. 7 Temmuz Salı günü, sıcaklıklar 36-37 derece civarında sürecek. 8 Temmuz Çarşamba günü de sıcaklığın 36-37 derece olması öngörülüyor. Bu değerler, Diyarbakır'ın yaz aylarındaki tipik hava koşullarını yansıtıyor.

Sıcak günlerde, öğle saatlerinde dışarıda vakit geçirenlerin bol su içmeleri gerekiyor. Ayrıca hafif ve açık renkli giysiler tercih etmek faydalı. Güneşten korunmak amacıyla şapka veya şemsiye kullanılması önerilir. Güneş koruyucu ürünler de ihmal edilmemeli. Aşırı sıcakların olumsuz etkilerini azaltmak için serin ortamlarda kalmak önemli. Ağır fiziksel aktivitelerden kaçınılması da sağlık için iyi olacaktır.

Diyarbakır'da bu gün hava durumu sıcak ve güneşli olacak. Önümüzdeki günlerin de benzer hava koşullarına sahip olması bekleniyor. Sıcak havalar için gerekli önlemleri almanızı tavsiye ederim. Sağlıklı ve keyifli bir hafta geçirmenizi dilerim.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Trump ile Putin'den 1,5 saatlik telefon görüşmesi!Trump ile Putin'den 1,5 saatlik telefon görüşmesi!
İzmir'de silah kaçakçılığı operasyonu: 1 tutuklamaİzmir'de silah kaçakçılığı operasyonu: 1 tutuklama

Anahtar Kelimeler:
hava durumu Diyarbakır
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Yer: Sivas! Sağanak sonrası çıktılar: "İlk kez görüyorum"

Yer: Sivas! Sağanak sonrası çıktılar: "İlk kez görüyorum"

Evinde uyurken ayı saldırdı: Öldürdü ve kaçtı

Evinde uyurken ayı saldırdı: Öldürdü ve kaçtı

(Özet) Paraguay - Fransa Maçı Özeti ve Tüm Önemli Anları

(Özet) Paraguay - Fransa Maçı Özeti ve Tüm Önemli Anları

İğne ipliğe döndü! Tam tamına 72 kilo verdi

İğne ipliğe döndü! Tam tamına 72 kilo verdi

Milyonlarca kişiyi ilgilendiriyor! Bakan Şimşek imzaladı: 6 ay geçerli olacak

Milyonlarca kişiyi ilgilendiriyor! Bakan Şimşek imzaladı: 6 ay geçerli olacak

Tamircinin 80 bin liralık teşhisi ekspertizde çürüdü!

Tamircinin 80 bin liralık teşhisi ekspertizde çürüdü!

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.