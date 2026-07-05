Diyarbakır Hava Durumu! 05 Temmuz Pazar Diyarbakır hava durumu nasıl?

5 Temmuz 2026 Pazar günü, Diyarbakır'da hava durumu oldukça sıcak ve güneşli. Gündüz hava sıcaklığı 37 derece civarında olacak. Gece ise sıcaklık 22-23 derece arasında bekleniyor. Nem oranı %20-25 düzeyinde. Rüzgar, kuzeydoğu yönünden esiyor ve hızı 10-15 km/s. Bu hava durumu, Diyarbakır'ın yaz günlerinden birini yansıtıyor.

Bugünkü hava, açık ve güneşli. Dışarıda vakit geçireceklerin dikkatli olması önemli. Yüksek sıcaklıklardan dolayı öğle saatlerinde dışarıda fazla kalmamaya dikkat edilmesi gerekiyor. Güneş ışınlarının dik geldiği zamanlarda, koruyucu önlemler alınması faydalı. Açık hava etkinliklerinden uzak durmak iyi bir seçenek olabilir.

Önümüzdeki günlerde hava durumu benzer şekilde devam edecek. 6 Temmuz Pazartesi günü, sıcaklık 38-39 derece arasında bekleniyor. 7 Temmuz Salı günü, sıcaklıklar 36-37 derece civarında sürecek. 8 Temmuz Çarşamba günü de sıcaklığın 36-37 derece olması öngörülüyor. Bu değerler, Diyarbakır'ın yaz aylarındaki tipik hava koşullarını yansıtıyor.

Sıcak günlerde, öğle saatlerinde dışarıda vakit geçirenlerin bol su içmeleri gerekiyor. Ayrıca hafif ve açık renkli giysiler tercih etmek faydalı. Güneşten korunmak amacıyla şapka veya şemsiye kullanılması önerilir. Güneş koruyucu ürünler de ihmal edilmemeli. Aşırı sıcakların olumsuz etkilerini azaltmak için serin ortamlarda kalmak önemli. Ağır fiziksel aktivitelerden kaçınılması da sağlık için iyi olacaktır.

Diyarbakır'da bu gün hava durumu sıcak ve güneşli olacak. Önümüzdeki günlerin de benzer hava koşullarına sahip olması bekleniyor. Sıcak havalar için gerekli önlemleri almanızı tavsiye ederim. Sağlıklı ve keyifli bir hafta geçirmenizi dilerim.