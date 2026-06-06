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Diyarbakır Hava Durumu! 06 Haziran Cumartesi Diyarbakır hava durumu nasıl?

Diyarbakır'da 6 Haziran 2026 Cumartesi günü hava sıcak ve güneşli geçecek. Gündüz sıcaklıkları 32-33 derece arasında olacakken, gece 16-17 derece civarına düşmesi bekleniyor. Rüzgar güneydoğudan esecek ve zaman zaman hızı 57 kilometreye ulaşacak. Güneş ışınlarının cilt üzerindeki olumsuz etkileri nedeniyle dışarı çıkarken güneş koruyucu kullanılmalı. Önümüzdeki günlerde sıcaklık artışı yaşanacak, bu nedenle bol su tüketimi önemli.

Diyarbakır Hava Durumu! 06 Haziran Cumartesi Diyarbakır hava durumu nasıl?
Enis Ekrem Ölüç

Diyarbakır'da 6 Haziran 2026 Cumartesi günü hava durumu sıcak ve güneşli olarak öngörülüyor. Gündüz saatlerinde hava sıcaklığı 32-33 derece arasında olacak. Gece sıcaklıkları ise 16-17 dereceye düşecek. Rüzgar güneydoğu yönünden saatte 19 kilometre hızla esecek. Zaman zaman 57 kilometreye ulaşması bekleniyor. Nem oranı gündüz %29, akşam saatlerinde ise %49 civarında kalacak.

Bugünkü hava durumu, Diyarbakır'da güneşli bir gün geçireceğimizi gösteriyor. Özellikle öğle ve öğleden sonra UV ışınlarının etkisi artacak. Bunun cilt üzerinde zararlı etkileri olabilir. Dışarı çıkarken güneş koruyucu ürün kullanmak önemli. Şapka takmak ve koruyucu giysiler tercih etmek de gerekmekte.

Önümüzdeki günlerde hava durumu sıcaklıkların artacağını işaret ediyor. 7 Haziran Pazar günü sıcaklık 33 derece olacak. 8 Haziran Pazartesi günü 34 dereceye yükselecek. 9 Haziran Salı günü ise 35 derece olacağı tahmin ediliyor. Artan sıcaklıklar öğle saatlerinde belirgin hale gelecek. Bu dönemde bol su tüketmek faydalı olacak. Hafif ve açık renkli giysiler tercih edilmeli.

Rüzgarın güneydoğu yönünden esmesi, zaman zaman hızının artması bekleniyor. Bu durum, havada toz ve alerjenlerin daha fazla bulunmasına neden olabilir. Solunum yolu rahatsızlıkları olanlar için sorun yaratabilir. Dışarı çıkarken maske takmaları önerilir. Mümkünse kapalı alanlarda kalmaları da önemlidir.

Diyarbakır'da 6 Haziran 2026 Cumartesi günü hava sıcak ve güneşli olacak. Önümüzdeki günlerde sıcaklıklar artmaya devam edecek. Güneşten korunmak ve bol su tüketmek sağlık açısından önemlidir. Hava koşullarına uygun önlemler almak gerekmektedir.

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hava durumu Diyarbakır
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