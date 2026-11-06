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Diyarbakır Hava Durumu! 06 Kasım Cuma Diyarbakır hava durumu nasıl?

Diyarbakır'da hava durumu 6 Kasım itibarıyla kapalı ve yer yer yağışlı bir seyir izliyor. Günlük sıcaklık 20 derece civarında, yüksek nem oranı ise rahatsız edici olabilir. Açık alanlarda vakit geçirenlerin dikkatli olması gerekmekte. Önümüzdeki günlerde hava daha istikrarlı hale gelecek ve sıcaklık 19 ila 22 derece arasında değişecek. Hava durumunu takip etmek, ani değişikliklere karşı hazırlıklı olmanızı sağlayacaktır.

Diyarbakır Hava Durumu! 06 Kasım Cuma Diyarbakır hava durumu nasıl?
Zeynel Eren Ölüç

Diyarbakır’da hava durumu, mevsim geçişlerinin etkisini hissettirmeye devam ediyor. Bugün, 6 Kasım 2026’da hava 20 derece civarında. Gün boyunca hava genel olarak kapalı olacak. Ancak, ara sıra güneş ışıkları da görülecek. Yüksek nem oranı nedeniyle sabah saatlerinde hissedilen sıcaklık biraz daha yüksek olacak. Dışarıda yaşayanlar için bu hava durumu rahatsız edici olabilir.

Diyarbakır’da gün içerisinde hafif yağışlar bekleniyor. Bu durum, şehrin doğal güzelliklerinde rengarenk görüntüler oluşturacak. Özellikle açık alanlarda vakit geçirenler dikkatli olmalı. Havanın değişken yapısı aniden ıslanma riskini artırabilir. Dışarı çıkmadan önce hava durumunu kontrol etmek, olumsuz durumlarla karşılaşmanızı engelleyebilir.

Önümüzdeki günlerde hava durumu daha istikrarlı bir seyir izleyecek. 7 ve 8 Kasım tarihlerinde sıcaklık 19 ila 22 derece arasında olacak. Özellikle hafta sonu güneş ışığı daha fazla olacak. Bu durum, ısıların biraz daha yükselmesini sağlayabilir. Ancak havanın nem oranı yüksek kalmaya devam edecek. Geçmişteki ani değişiklikler bu dönemde de yaşanabilir. Bu nedenle, hava durumunu sürekli takip etmek önemlidir.

Diyarbakır’da hava durumu, aşırı sıcaklardan daha serin bir havaya geçiş yapıyor. Önümüzdeki günler için hazırlıklı olmak her zaman faydalıdır. Özellikle açık hava etkinlikleri planlıyorsanız, yağış durumunu düşünmelisiniz. Yanınıza şemsiye almayı unutmayın. Hafif bir ceket veya yağmurluk bulundurmak iyi olabilir. Bu şekilde ani hava değişimlerine karşı kendinizi koruyabilirsiniz.

Diyarbakır’da 6 Kasım hava durumu kapalı ve yer yer yağışlı bir gün getiriyor. Sonraki günlerde daha sıcak ve güneşli bir hava bekleniyor. Değişken hava durumunu takip etmek ve önlemlerinizi almak büyük avantaj sağlayacaktır.

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hava durumu Diyarbakır
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