HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam

Diyarbakır Hava Durumu! 06 Mart Cuma Diyarbakır hava durumu nasıl?

Diyarbakır'da 6 Mart 2026 Cuma günü soğuk ve yağışlı hava koşulları bekleniyor. Sabah 3 derece olan sıcaklık, gündüz 8 dereceye yükselebilir. Akşam saatlerinde sıcaklık tekrar 3 dereceye düşecek. Ayrıca, karla karışık yağmur da görülebilir. Rüzgarın kuzeydoğudan eseceği tahmin ediliyor. Kalın giysiler giyinmek ve su geçirmez mont almak, sağlığınızı korumak adına önem taşıyor. Hava durumu değişmeyecek, dikkatli olunmalı.

Diyarbakır Hava Durumu! 06 Mart Cuma Diyarbakır hava durumu nasıl?
Seray Yalçın

Diyarbakır'da 6 Mart 2026 Cuma günü hava durumu soğuk ve yağışlı. Sabah saatlerinde sıcaklık 3 derece civarında, bulutlu ve hafif yağışlı. Gündüz sıcaklık 8 dereceye kadar yükselebilir. Hafif yağışların devam etmesi bekleniyor. Akşam ve gece saatlerinde sıcaklık tekrar 3 derece civarına düşecek. Karla karışık yağmurlu hava koşulları da öngörülüyor. Rüzgar kuzeydoğu yönünden 9 km/saat hızla esecek. Nem oranı sabah %59, gündüz %55, akşam %85 ve gece %93 seviyelerinde ölçülecek.

Dışarı çıkarken kalın giysiler giymekte fayda var. Şemsiye veya su geçirmez mont bulundurmak iyi olacaktır. Rüzgar nedeniyle hissedilen sıcaklık düşebilir. Bu nedenle kat kat giyinmek ve vücut ısısını korumak önem taşıyor.

Önümüzdeki günlerde hava durumu değişmeyecek. 7 Mart Cumartesi günü 8 derece, 8 Mart Pazar günü yine 8 derece ve 9 Mart Pazartesi günü 9 derece civarında olacak. Bu günlerde hafif yağışların devam etmesi bekleniyor. Hava koşullarını göz önünde bulundurmak gerekli. Planlarınızı yaparken uygun hazırlıklar yapmalısınız.

Diyarbakır'da 6 Mart 2026 Cuma günü ve sonraki günlerde soğuk ve yağışlı hava koşulları devam edecek. Bu dönemde kalın giysiler giymek önem kazanıyor. Su geçirmez kıyafetler kullanmak ve hava durumunu takip etmek sağlığı korumak için şart.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Trump gözlerini kapattı; Oval Ofis’te etrafını sarıp dua ettiler!Trump gözlerini kapattı; Oval Ofis’te etrafını sarıp dua ettiler!
İHA gemisine saldırı, Manama'da 2 otel vuruldu...İHA gemisine saldırı, Manama'da 2 otel vuruldu...

Canlı Skor
Anahtar Kelimeler:
hava durumu Diyarbakır
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
İran Abraham Lincoln'ü vurdu: Uçak gemisi geri çekildi

İran Abraham Lincoln'ü vurdu: Uçak gemisi geri çekildi

Irak'ta gizemli olay! Necef Çölü'nde bilinmeyen askeri hareketlilik

Irak'ta gizemli olay! Necef Çölü'nde bilinmeyen askeri hareketlilik

Türkiye Kupası'nda çeyrek finalistler belli oldu! İşte devlerin muhtemel rakipleri

Türkiye Kupası'nda çeyrek finalistler belli oldu! İşte devlerin muhtemel rakipleri

Reytingleri alt üst etti ama seyirci isyan etti!

Reytingleri alt üst etti ama seyirci isyan etti!

Gram altında yükseliş! İşte çeyrek altın fiyatı: 4 Mart altın fiyatları

Gram altında yükseliş! İşte çeyrek altın fiyatı: 4 Mart altın fiyatları

Bugün çeyrek altın kaç TL? İşte gram, Cumhuriyet altını fiyatı...

Bugün çeyrek altın kaç TL? İşte gram, Cumhuriyet altını fiyatı...

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.