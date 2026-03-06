Diyarbakır Hava Durumu! 06 Mart Cuma Diyarbakır hava durumu nasıl?

Diyarbakır'da 6 Mart 2026 Cuma günü hava durumu soğuk ve yağışlı. Sabah saatlerinde sıcaklık 3 derece civarında, bulutlu ve hafif yağışlı. Gündüz sıcaklık 8 dereceye kadar yükselebilir. Hafif yağışların devam etmesi bekleniyor. Akşam ve gece saatlerinde sıcaklık tekrar 3 derece civarına düşecek. Karla karışık yağmurlu hava koşulları da öngörülüyor. Rüzgar kuzeydoğu yönünden 9 km/saat hızla esecek. Nem oranı sabah %59, gündüz %55, akşam %85 ve gece %93 seviyelerinde ölçülecek.

Dışarı çıkarken kalın giysiler giymekte fayda var. Şemsiye veya su geçirmez mont bulundurmak iyi olacaktır. Rüzgar nedeniyle hissedilen sıcaklık düşebilir. Bu nedenle kat kat giyinmek ve vücut ısısını korumak önem taşıyor.

Önümüzdeki günlerde hava durumu değişmeyecek. 7 Mart Cumartesi günü 8 derece, 8 Mart Pazar günü yine 8 derece ve 9 Mart Pazartesi günü 9 derece civarında olacak. Bu günlerde hafif yağışların devam etmesi bekleniyor. Hava koşullarını göz önünde bulundurmak gerekli. Planlarınızı yaparken uygun hazırlıklar yapmalısınız.

Diyarbakır'da 6 Mart 2026 Cuma günü ve sonraki günlerde soğuk ve yağışlı hava koşulları devam edecek. Bu dönemde kalın giysiler giymek önem kazanıyor. Su geçirmez kıyafetler kullanmak ve hava durumunu takip etmek sağlığı korumak için şart.