Diyarbakır Hava Durumu! 06 Ocak Salı Diyarbakır hava durumu nasıl?

Diyarbakır'da 6 Ocak 2026 Salı günü hava durumu etkileyici bir soğuk ve bulutlu görünüm sergileyecek. Gündüz sıcaklığı 3 derece, akşam ise 1 derece olacak. Kuzeyden esecek rüzgarın hızı, 7-9 kilometre arasında değişecek. Yüksek nem oranı, cilt kuruluğu riskini artırırken, kalın giysiler ve nemlendirici kullanımı bu dönemde sağlığınız için önerilmektedir.

Devrim Karadağ

Diyarbakır'da 6 Ocak 2026 Salı günü hava durumu soğuk ve bulutlu olacak. Gündüz saatlerinde sıcaklık 3 derece civarında bekleniyor. Akşam saatlerinde ise sıcaklığın 1 derece olması öngörülüyor. Rüzgar kuzey yönünden esecek. Hızı saatte 7-9 kilometre aralığında tahmin ediliyor. Nem oranı gün boyunca %57 ile %67 arasında değişecek.

Bu soğuk ve bulutlu havada, sabah ve akşam saatlerinde hissedilen sıcaklık daha da düşebilir. Dışarı çıkarken kalın giysiler giymek önemlidir. Rüzgar geçirmeyen montlar tercih edilmelidir. Nem oranının yüksek olması, cilt kuruluğuna neden olabilir. Bu yüzden, nemlendirici kullanmak faydalı olacaktır.

Önümüzdeki günlerde hava durumu, soğuk ve bulutlu kalacak. 7 Ocak Çarşamba günü gündüz sıcaklığı 3 derece, akşam 1 derece civarına düşecek. 8 Ocak Perşembe günü gündüz 6 derece, akşam ise 5 derece olacak.

Bu dönemde, özellikle sabah ve akşam saatlerinde sıcaklıklar daha da düşebilir. Kalın ve kat kat giyinmek önemlidir. Rüzgar geçirmeyen montlar yanı sıra atkı ve bere gibi aksesuarlar kullanılmalıdır. Yüksek nem oranı nedeniyle cilt kuruluğuna karşı nemlendirici kullanmak faydalı olacaktır.

Diyarbakır'da 6 Ocak 2026 Salı günü ve sonraki günlerde hava durumu soğuk ve bulutlu olacak. Uygun giyim ve cilt bakımı önlemleri alarak sağlığınızı koruyabilirsiniz.

