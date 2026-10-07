Diyarbakır Hava Durumu! 07 Ekim Çarşamba Diyarbakır hava durumu nasıl?

Bugün, 07 Ekim 2026 tarihinde Diyarbakır'da hava durumu değişkenlik gösteriyor. Sabah saatlerinde güneş gözüktü. Gün ortasına doğru bulutlar arttı. Hava serinlemeye başladı. Sıcaklık 19 ile 22 derece arasında değişim gösteriyor. Hava genel olarak serin. Rahatsız edici bir durum yok. Kış ayları gelirken bu hava normal.

Diyarbakır’ın hava durumu, özellikle akşam saatlerinde serinlik getirecek. Dışarıda etkinliğiniz varsa, ceket almayı unutmayın. Aniden serinleyebilirsiniz. Akşam saatlerinde hava sıcaklıkları düşebilir. Gece saatlerinde sıcaklıklar 15 dereceye kadar inebilir. Açık alanlarda zaman geçireceklerin uygun kıyafetler seçmesi önemlidir.

Önümüzdeki günlerde de benzer bir hava durumu bekleniyor. Cuma günü sıcaklık 18 ile 21 derece arasında olacak. Havanın güneşli ama bulutlu geçmesi öngörülüyor. Cumartesi günü sıcaklıklar sabah 17 dereceye kadar düşebilir. Dışarıda planlarınız varsa, kıyafetlerinizi buna göre ayarlamanız önemlidir.

Diyarbakır’daki mevsim geçişleri nedeniyle hava nem oranı değişkenlik gösterebilir. Ayrıca, gün içinde ani rüzgârların da beklenmesi önemli. Bu durum açık alanlarda durmayı zorlaştırabilir. Serinleyen atmosferde kat kat giyinmek konfor sağlamış olur.

Bugün Diyarbakır'da hava, genel olarak serin ve bulutlu. Önümüzdeki günlerde de benzer bir hava olacak. Dışarıda zaman geçireceklerin havayı dikkate alarak hazırlık yapması gerekiyor. Havanın değişkenliği, etkinliklerinizi planlarken ve giysi seçerken dikkate almanız gereken bir faktör. Diyarbakır hava durumu sürprizlerle dolu olabilir.