Diyarbakır Hava Durumu! 07 Haziran Pazar Diyarbakır hava durumu nasıl?

Diyarbakır'da 7 Haziran 2026 Pazar günü hava durumu bol güneşli olacak. Sıcaklıkların 33°C civarında olması bekleniyor. Gündüz saatlerinde sıcaklık 33°C'ye kadar yükselebilir. Gece saatlerinde sıcaklık 16°C ile 17°C arasında düşüş gösterecek. Rüzgarın saatte 13 km civarında esmesi öngörülüyor. Yağış olasılığı ise %1 seviyesinde.

Günün hava durumu, Diyarbakır'da güneşli ve sıcak bir gün olacağını gösteriyor. Dışarı çıkarken hafif kıyafetler tercih etmelisiniz. Güneş ışınlarından korunmak için şapka veya gözlük kullanmak faydalı olacaktır. Ayrıca, bol su içerek vücudunuzu susuz bırakmamalısınız.

Önümüzdeki günlerde havanın benzer şekilde devam etmesi bekleniyor. 8 Haziran Pazartesi günü gündüz sıcaklıklarının 35°C civarında olacağı tahmin ediliyor. Gece ise sıcaklıkların 18°C civarında olması öngörülüyor. 9 Haziran Salı günü gündüz sıcaklıklarının 36°C olacağı tahmin ediliyor. Gece sıcaklıkları ise 16°C civarında bekleniyor. 10 Haziran Çarşamba günü gündüz sıcaklıkları 37°C olarak öngörülüyor. Gece ise sıcaklık 17°C civarında olacağı öngörülüyor.

Bu sıcak hava koşullarında dikkatli olmalısınız. Özellikle öğle saatlerinde dışarı çıkmakta tedirgin olabilirsiniz. Mümkünse güneş ışınlarından korunmalısınız. Aşırı sıcakların sağlık üzerinde olumsuz etkileri olabilir. Serin ve gölgeli alanlarda vakit geçirmeyi tercih etmelisiniz. Ağır yemeklerden kaçınıp düzenli olarak su içmelisiniz. Sıcak hava koşullarına karşı hazırlıklı olmak sağlığınızı korumada önemli bir faktördür.