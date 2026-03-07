Diyarbakır Hava Durumu! 07 Mart Cumartesi Diyarbakır hava durumu nasıl?

Diyarbakır'da 7 Mart 2026 Cumartesi günü hava durumu önemli değişiklikler sunuyor. Gün boyunca hava sıcaklıkları 4 ile 8 derece arasında olacak. Bu, 4 dereceden 8 dereceye kadar bir sıcaklık aralığını ifade ediyor. Hava genel olarak kapalı kalacak. Nem oranları %68 ile %91 arasında değişecek. Yağışlı koşullar öngörülüyor. Rüzgar kuzeydoğu yönünden saatte yaklaşık 5 kilometre hızla esecek.

Bu hava koşulları, açık hava etkinlikleri planlayanlar için zorluklar yaratabilir. Yağışlı hava nedeniyle kıyafetlerin uygun seçilmesi önemlidir. Dışarıda vakit geçirecekler ıslanmamaya özen göstermelidir. Rüzgar hafif olacak. Ancak rüzgarlı havalarda dikkatli olunmalıdır.

Önümüzdeki günlerde Diyarbakır'da hava durumu değişkenlik gösterecek. 8 Mart Pazar günü 2 ile 7 derece arasında yağış bekleniyor. 9 Mart Pazartesi günü 0 ile 11 derece arasında bulutlu ve güneşli hava olacak. 10 Mart Salı günü 2 ile 13 derece arasında alçak bulutların ardından biraz güneş görülecek.

Bu dönemde hava koşullarının değişken olacağını göz önünde bulundurmalısınız. Planlarınızı yaparken güncel hava tahminlerini takip etmek faydalı olacaktır. Yağışlı günlerde su birikintilerinden kaçınmalısınız. Uygun ayakkabılar giymek, ıslanmamanıza yardımcı olur. Rüzgarlı günlerde rüzgarın etkisini azaltacak giysiler tercih etmelisiniz. Konforlu bir gün geçirmeniz için bu önlemler önemli olacaktır.