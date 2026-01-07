Diyarbakır Hava Durumu! 07 Ocak Çarşamba Diyarbakır hava durumu nasıl?

Diyarbakır'da 7 Ocak 2026 Çarşamba günü hava durumu soğuk ve bulutlu. Sabah saatlerinde hava sıcaklığı -5 derece civarında. Hissedilen sıcaklık ise -9 dereceye düşecek. Gündüz saatlerinde sıcaklık 3 dereceye yükselecek. Akşam ve gece saatlerinde sıcaklık -1 ve -4 derece civarında olacak. Rüzgar kuzeybatı yönünden esiyor. Hızı saatte 5 kilometre olacak. Nem oranı ise %80 civarında kalacak.

Dışarı çıkarken kalın giysiler giymek gerekiyor. Su geçirmez ayakkabılar tercih edilmesi üşüme riskini azaltır. Rüzgar geçirmeyen mont veya kaban kullanmak faydalı olur. Bu, rüzgarın etkisini azaltacaktır.

Önümüzdeki günlerde de hava durumu benzer şekilde devam edecek. 8 Ocak Perşembe sabahında hava sıcaklığı -3 derece olacak. Hissedilen sıcaklık -7 dereceye düşecek. Gündüz saatlerinde sıcaklık 4 dereceye yükselecek. Akşam saatlerinde 1 derece, gece saatlerinde ise -1 derece olacak. Rüzgar yine kuzeybatı yönünden saatte 5 kilometre hızla esecek.

Soğuk hava koşullarına karşı hazırlıklı olmak önemlidir. Dışarıda kat kat giyinmek vücut ısısını korur. Eldiven ve atkı kullanmak, ellerinizi ve yüzünüzü korur. Bu şekilde donma riskini azaltmış olursunuz. En sıcak giysileri tercih ederek soğuktan etkilenme ihtimalinizi azaltabilirsiniz.

Diyarbakır'da 7 Ocak 2026 Çarşamba günü ve sonraki günlerde hava durumu soğuk ve bulutlu olacaktır. Koşullara uygun giyinmek, sağlığınızı korumanıza yardımcı olur. Gerekli önlemleri alarak günlük aktivitelerinize devam edebilirsiniz.