Diyarbakır Hava Durumu! 07 Şubat Cumartesi Diyarbakır hava durumu nasıl?

Diyarbakır'da 7 Şubat 2026 Cumartesi günü hava durumu hafif yağmurlu ve serin olacak. Gün boyunca hava sıcaklıkları 4 ile 8 derece arasında değişecek. Nem oranı yaklaşık %85 civarında kalacak. Rüzgar hızı saatte 6.6 kilometreye ulaşabilir. Gün doğumu saati 07:19, gün batımı ise 17:48 olarak hesaplandı.

Serin ve hafif yağmurlu hava koşullarında uygun giyinmek önemlidir. Yanınıza şemsiye almak faydalı olacaktır. Yüksek nem oranı, astım veya alerji gibi rahatsızlıkları olanları dikkatli olmaya zorlar. Rüzgarın etkisiyle olumsuz durumlar oluşabilir. Bu nedenle tedbirli kalmak önerilmektedir.

Önümüzdeki günlerde Diyarbakır'da hava durumu hafif yağmurlu ve serin kalmaya devam edecek. 8 Şubat Pazar günü sıcaklıkların 4 ile 9 derece arasında olması bekleniyor. 9 Şubat Pazartesi günü ise sıcaklıklar 4 ile 12 derece arasında öngörülmektedir. Nem oranı yine yüksek kalacak. Rüzgar hızı saatte 6.6 kilometreye ulaşabilir. Gün doğumu saati 07:19, gün batımı ise 17:48 olarak hesaplandı.

