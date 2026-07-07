Diyarbakır Hava Durumu! 07 Temmuz Salı Diyarbakır hava durumu nasıl?

Diyarbakır'da 7 Temmuz 2026 Salı günü hava durumu sıcak ve güneşli. Gündüz saatlerinde hava sıcaklığının 37°C civarında olması öngörülüyor. Gece ise sıcaklığın 23°C seviyelerine düşmesi bekleniyor. Nem oranı %44 civarında. Rüzgarın hızı 12 km/s olarak tahmin ediliyor. Bu koşullar Diyarbakır'da tipik yaz havasını yansıtıyor.

Açık hava etkinlikleri için uygun bir gün sunuluyor. Yüksek sıcaklıklar nedeniyle güneşe doğrudan maruz kalmaktan kaçınmak önemlidir. Bol su içmek de ihmal edilmemelidir. Özellikle öğle saatlerinde, güneş ışınları dik gelir. Dışarıda vakit geçirenler, şapka veya güneş koruyucu kullanmalıdır. Ayrıca hafif, açık renkli giysiler tercih edilmelidir.

Önümüzdeki günlerde hava durumu benzer sıcaklık ve güneşli koşullarla devam edecek. 8 Temmuz Çarşamba günü hava sıcaklığının 36°C civarında olması bekleniyor. 9 Temmuz Perşembe günü ise 38°C seviyelerine çıkması öngörülüyor. Bu nedenle güneşten korunma önlemleri alınmalıdır. Sıvı alımını artırmak da faydalı olacaktır.

Diyarbakır'da yaz aylarında hava sıcaklıkları genellikle yüksektir. Özellikle öğle saatlerinde dışarıda vakit geçirenler, güneşten korunma önlemlerini ihmal etmemelidir. Bol su içmek önem taşır. Hava sıcaklıklarının yüksek olduğu günlerde, açık hava etkinliklerini sabah veya akşam serinliğinde planlamak daha rahat bir deneyim sunabilir.