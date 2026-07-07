HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam

Diyarbakır Hava Durumu! 07 Temmuz Salı Diyarbakır hava durumu nasıl?

Diyarbakır'da 7 Temmuz 2026 tarihinde hava durumu sıcak ve güneşli olacak. Gündüz sıcaklığı 37°C, gece ise 23°C’ye düşmesi bekleniyor. Nem oranı %44 seviyelerinde kalacak. Rüzgar hızı 12 km/s olarak tahmin ediliyor. Bu nedenle, açık hava etkinlikleri için uygun bir gün sunuluyor. Güneş ışınlarına maruz kalmamak için şapka ve güneş koruyucu kullanmak önem taşırken, sıvı alımının artırılması da gerekmektedir.

Diyarbakır Hava Durumu! 07 Temmuz Salı Diyarbakır hava durumu nasıl?
Seray Yalçın

Diyarbakır'da 7 Temmuz 2026 Salı günü hava durumu sıcak ve güneşli. Gündüz saatlerinde hava sıcaklığının 37°C civarında olması öngörülüyor. Gece ise sıcaklığın 23°C seviyelerine düşmesi bekleniyor. Nem oranı %44 civarında. Rüzgarın hızı 12 km/s olarak tahmin ediliyor. Bu koşullar Diyarbakır'da tipik yaz havasını yansıtıyor.

Açık hava etkinlikleri için uygun bir gün sunuluyor. Yüksek sıcaklıklar nedeniyle güneşe doğrudan maruz kalmaktan kaçınmak önemlidir. Bol su içmek de ihmal edilmemelidir. Özellikle öğle saatlerinde, güneş ışınları dik gelir. Dışarıda vakit geçirenler, şapka veya güneş koruyucu kullanmalıdır. Ayrıca hafif, açık renkli giysiler tercih edilmelidir.

Önümüzdeki günlerde hava durumu benzer sıcaklık ve güneşli koşullarla devam edecek. 8 Temmuz Çarşamba günü hava sıcaklığının 36°C civarında olması bekleniyor. 9 Temmuz Perşembe günü ise 38°C seviyelerine çıkması öngörülüyor. Bu nedenle güneşten korunma önlemleri alınmalıdır. Sıvı alımını artırmak da faydalı olacaktır.

Diyarbakır'da yaz aylarında hava sıcaklıkları genellikle yüksektir. Özellikle öğle saatlerinde dışarıda vakit geçirenler, güneşten korunma önlemlerini ihmal etmemelidir. Bol su içmek önem taşır. Hava sıcaklıklarının yüksek olduğu günlerde, açık hava etkinliklerini sabah veya akşam serinliğinde planlamak daha rahat bir deneyim sunabilir.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
İzmir'de akılalmaz olay! Diş ağrısı için gitti ayağını kullanamaz hale geldiİzmir'de akılalmaz olay! Diş ağrısı için gitti ayağını kullanamaz hale geldi
Macaristan Başbakanı turist gibi İstanbul'u gezdiMacaristan Başbakanı turist gibi İstanbul'u gezdi

Anahtar Kelimeler:
hava durumu Diyarbakır
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
İmamoğlu'nun 'siyasal casusluk' davasında mahkeme kararını verdi!

İmamoğlu'nun 'siyasal casusluk' davasında mahkeme kararını verdi!

Afyonkarahisar'da peş peşe istifalar! AK Parti İl Başkanı da görevini bıraktı

Afyonkarahisar'da peş peşe istifalar! AK Parti İl Başkanı da görevini bıraktı

90+1'de gelen zafer! İspanya, Portekiz'i Merino ile eledi

90+1'de gelen zafer! İspanya, Portekiz'i Merino ile eledi

Büyük beden model kırmızı mayosunu giyip paylaştı

Büyük beden model kırmızı mayosunu giyip paylaştı

Emekli promosyonlarında yeni rakamlar (Ziraat, Akbank, Garanti)

Emekli promosyonlarında yeni rakamlar (Ziraat, Akbank, Garanti)

'1 hafta 35 bin TL' Çok ciddi hareketlilik bekleniyor 'Zam yok'

'1 hafta 35 bin TL' Çok ciddi hareketlilik bekleniyor 'Zam yok'

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.