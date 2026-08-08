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Diyarbakır Hava Durumu! 08 Ağustos Cumartesi Diyarbakır hava durumu nasıl?

Diyarbakır'da 8 Ağustos 2026 Cumartesi günü hava sıcak ve güneşli olacak. Gün içinde sıcaklık 39 - 40 dereceye ulaşacak. Gece ise sıcaklık 20 - 24 derece civarına düşecek. Ayrıca rüzgar saatte 13 kilometre ile hafif esmesi bekleniyor. Nem oranı %25 civarında seyredecek. Bu sıcak hava koşullarında açık hava etkinlikleri planlayanların bol su tüketmesi ve hafif giysiler tercih etmesi önem taşıyor. Uygun önlemler sağlık açısından kritik.

Diyarbakır Hava Durumu! 08 Ağustos Cumartesi Diyarbakır hava durumu nasıl?
Seray Yalçın

Diyarbakır'da 8 Ağustos 2026 Cumartesi günü hava durumu sıcak ve güneşli olacak. Gündüz saatlerinde sıcaklık 39 - 40 derece civarında. Gece saatlerinde ise sıcaklığın 20 - 24 derece arasında düşmesi bekleniyor. Rüzgar hızı saatte 13 kilometre civarında olacak. Nem oranı ise %25 civarında seyredecek.

Bu sıcak hava koşulları, açık hava etkinlikleri planlayanlar için dikkat gerektiriyor. Gün boyunca bol su tüketmelisiniz. Hafif ve açık renkli giysiler tercih etmelisiniz. Güneş ışınlarından korunmak için şapka veya güneş kremi kullanmalısınız. Bu önlemler sağlığınızı koruma açısından önemlidir. Aşırı sıcakların vücut üzerinde olumsuz etkiler yaratabileceğini aklınızda bulundurun.

Önümüzdeki günlerde de benzer şekilde sıcak ve güneşli bir hava durumu bekleniyor. 9 Ağustos Pazar günü sıcaklık 39 - 40 derece olacak. 10 ve 11 Ağustos Pazartesi ve Salı günlerinde de sıcaklık aynı seviyelerde seyredecek. Bu nedenle önümüzdeki günlerde benzer önlemleri almanız faydalı olacaktır.

Diyarbakır'da 8 Ağustos 2026 Cumartesi günü ve sonraki günlerde hava durumu sıcak ve güneşli olacak. Bu koşullarda vücut sağlığınızı korumak için gerekli önlemleri almanız önemlidir.

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Anahtar Kelimeler:
hava durumu Diyarbakır
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