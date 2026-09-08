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Diyarbakır Hava Durumu! 08 Eylül Salı Diyarbakır hava durumu nasıl?

Diyarbakır'da 8 Eylül 2026 tarihi itibarıyla hava durumu değişken ve sıcaklıklar 19 ile 22 derece arasında seyrediyor. Gündüz güneşli saatlerin tadını çıkarırken, akşamlar serinliğe karşı dikkatli olunması gerekiyor. Şehirde bulutlu günlerin süreceği ve sıcaklığın 19 dereceye kadar düşeceği öngörülüyor. Dışarıda vakit geçirecekler için hafif giysi tercihleri ve sıcak havalara uygun önlemler alınması akıllıca olacaktır.

Diyarbakır Hava Durumu! 08 Eylül Salı Diyarbakır hava durumu nasıl?
Zeynel Eren Ölüç

Diyarbakır'da 8 Eylül 2026 tarihi itibarıyla hava durumu değişken. Şehirde sıcaklık değerleri 20 derece civarında. Güneşin sıcak ışınları dışarıda keyifli bir zaman sunuyor. Ancak, gün içerisinde zaman zaman kapalı, gri bulutlar belirebilir. Dışarıda zaman geçirmek isteyenler, hava durumuna dikkat etmeli. Bugünkü hava durumu, yaz aylarının sona yaklaşmasıyla serin akşam saatlerine de işaret ediyor.

Diyarbakır'da sıcaklıklar 19 ile 22 derece arasında değişiyor. Akşam saatlerine doğru bu derecelerin düşmesi bekleniyor. Yazdan sonbahara geçerken, sabah serinliğine dikkat edilmeli. Dışarıda geçireceğiniz zamanlar için hafif bir mont almanızı öneririm. Bu, akşam serinliğinde sizi koruyabilir.

Önümüzdeki günlerde şehirde serin ve zaman zaman bulutlu hava devam edecek. Hava sıcaklıklarının 19 dereceye kadar düşmesi öngörülüyor. Gün ortasındaki güneşli anları değerlendirmek mümkün. Özellikle erken saatlerde açık alanlarda keyifli vakit geçirebilirsiniz. Ancak akşam saatlerinde havanın serinleyeceğini hatırlamak önemli.

Diyarbakır halkı, yazın sıcak günlerinin ardından serin havalara hazırlıklı olmalı. Hafif giysiler tercih edilebilir. Dışarı çıkarken bir şapka veya güneş gözlüğü kullanmak faydalıdır. Hava durumunu göz önünde bulundurarak, dış mekan etkinliklerini akşamdan daha erken saatlere almak akıllıca bir çözüm olacaktır.

Diyarbakır'da 8 Eylül'de serin ve bulutlu bir gün geçirileceği tahmin ediliyor. Gündüz güzel bir gün geçirilebilirken, akşam serin havalar dikkat gerektiriyor. Ani hava değişikliklerine karşı hazırlıklı olmak önemlidir. Önümüzdeki günlerde serin günlerin devam etmesi bekleniyor. Dışarda geçirdiğiniz zaman dilimini iyi değerlendirmelisiniz.

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Anahtar Kelimeler:
hava durumu Diyarbakır
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