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Diyarbakır Hava Durumu! 08 Haziran Pazartesi Diyarbakır hava durumu nasıl?

Diyarbakır'da 8 Haziran 2026 tarihinde hava sıcak ve güneşli olacak. Gündüz sıcaklıkları 34-35 dereceye ulaşacakken, gece ise 18-19 derece civarında seyredecek. Benzer hava koşulları önümüzdeki günlerde de devam edecek. Özellikle yaşlılar, çocuklar ve kronik rahatsızlığı olanların güneşten korunması önem taşımakta. Uygun giysi seçimleri, bol su tüketimi ve aşırı sıcak saatlerde evde kalmak sağlığı korumanın anahtarıdır.

Diyarbakır Hava Durumu! 08 Haziran Pazartesi Diyarbakır hava durumu nasıl?
Zeynel Eren Ölüç

Diyarbakır'da 8 Haziran Pazartesi 2026 tarihinde hava durumu sıcak ve güneşli olacak. Gündüz sıcaklıkları 34 - 35 dereceye çıkacak. Gece saatlerinde sıcaklık 18 - 19 derece arasında kalacak. Hava genellikle güneşli, yağış beklenmiyor.

Bugün Diyarbakır'da sıcaklıklar yüksek seyredecek. Dışarı çıkarken hafif ve açık renkli giysiler tercih edin. Güneşten korunmak için şapka ya da güneş gözlüğü kullanmak faydalıdır. Bol su içmek vücudu nemli tutmak için önemlidir.

Önümüzdeki günlerde benzer hava koşulları devam edecek. 9 Haziran Salı günü sıcaklığın 34 - 35 derece olması bekleniyor. 10 Haziran Çarşamba günü ise sıcaklığın 36 - 37 dereceye ulaşması tahmin ediliyor. Yüksek sıcaklıklar, özellikle öğle saatlerinde dikkat gerektiriyor.

Sıcak hava koşullarında yaşlılar, çocuklar ve kronik rahatsızlığı olanlar dikkat etmeli. Dışarıda güneşten korunmak için uygun giysiler ve aksesuarlar kullanılmalı. Bol su içilmeli ve aşırı sıcak ortamlardan kaçınılmalı. Hava sıcaklığının yüksek olduğu saatlerde evde kalmak daha sağlıklı bir seçenek olacaktır.

Diyarbakır'da 8 Haziran Pazartesi 2026 tarihinde hava sıcak ve güneşli olacak. Önümüzdeki günlerde benzer hava koşulları sürecek. Sıcak hava koşullarına karşı önlemler alarak sağlığınızı korumak önemlidir.

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hava durumu Diyarbakır
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