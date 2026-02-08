Diyarbakır Hava Durumu! 08 Şubat Pazar Diyarbakır hava durumu nasıl?

Diyarbakır'da 8 Şubat 2026 Pazar günü hava durumu serin ve bulutlu olacak. Sıcaklık 4 ile 9 derece arasında tahmin ediliyor. Nem oranı %85 civarında olacak. Rüzgar hızı saatte 6.6 kilometreye kadar çıkması bekleniyor. Gün doğumu saati 07:19, gün batımı ise 17:48 olarak belirlenmiştir.

Serin ve hafif yağmurlu hava koşullarında giyinmek önemlidir. Yanınıza şemsiye almanız faydalı olacaktır. Yüksek nem oranı, astım veya alerji gibi rahatsızlıkları olanların dikkatli olmasını gerektiriyor. Rüzgar nedeniyle oluşabilecek olumsuz durumlar için tedbirli kalınması önerilmektedir.

Önümüzdeki günlerde serin hava koşullarının devam etmesi bekleniyor. 9 Şubat Pazartesi günü sıcaklığın 2 ile 10 derece arasında olması tahmin ediliyor. 10 Şubat Salı günü sıcaklık 3 ile 11 derece arasında değişecek. 11 Şubat Çarşamba günü ise sıcaklık 2 ile 8 derece arasında olacak.

Bu dönemde hava koşullarına uygun giyinmek önemlidir. Hazırlıklı olmak, sağlığınızı korumak açısından gereklidir.