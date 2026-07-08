HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam

Diyarbakır Hava Durumu! 08 Temmuz Çarşamba Diyarbakır hava durumu nasıl?

Diyarbakır'da 8 Temmuz 2026 Çarşamba günü sıcak hava koşulları hâkim olacak. Gündüz sıcaklık 36-37 derece civarında seyrederken, gece 22-24 dereceye düşmesi bekleniyor. Nem oranı %22-27 arasında kalacak. Rüzgar hızı ise 5-10 km/saat olarak ölçülecek. Hava tahminleri, benzer sıcaklıkların devam edeceğini gösteriyor. Dışarıda geçirilen süre boyunca dikkatli olmak, bol su tüketmek ve gölgede kalmak sağlıklı bir gün geçirmek için önemlidir.

Diyarbakır Hava Durumu! 08 Temmuz Çarşamba Diyarbakır hava durumu nasıl?
Seray Yalçın

Diyarbakır'da 8 Temmuz 2026 Çarşamba günü hava durumu sıcak ve güneşli olacak. Gündüz saatlerinde sıcaklık 36-37 derece civarında olacak. Gece ise 22-24 derece arasında bir sıcaklık bekleniyor. Nem oranı %22-27 seviyelerinde kalacak. Rüzgar hızı 5-10 km/saat arasında değişim gösterecek. Yağış ihtimali ise %0 civarında görülüyor.

Bu sıcak hava koşulları, Temmuz ayının tipik iklim özelliklerini yansıtıyor. Önümüzdeki günlerde benzer hava durumunun devam etmesi öngörülüyor. 9 Temmuz Perşembe günü sıcaklık 37-38 derece olacak. 10 Temmuz Cuma günü ise 38-39 derece civarında sıcaklık bekleniyor. Gece sıcaklıkları 20-24 derece arasında değişecek. Nem oranı %21-23 seviyesinde kalacak. Rüzgar hızı ise 9-20 km/saat arasında değişim gösteriyor. Yağış ihtimali bu günlerde %0 civarında olacaktır.

Bu sıcak hava koşulları altında öğle ve öğleden sonra dışarıda vakit geçirenlerin dikkatli olmaları önemlidir. Gölgelik alanlarda vakit geçirmek önemlidir. Ayrıca bol su tüketmek de gereklidir. Hafif, açık renkli giysiler tercih edilmelidir. Güneş ışınlarının yoğun olduğu 10:00-16:00 saatlerinde dışarıda olmaktan kaçınmak faydalıdır. Sıcak günlerde yaşlılar ve çocukların daha dikkatli olmaları gerekir.

Diyarbakır'da 8 Temmuz 2026 Çarşamba günü ve önümüzdeki günlerde sıcak havanın etkisi devam edecektir. Sıcak havanın olumsuz etkilerinden korunmak için gerekli önlemler alınmalıdır. Bu şekilde sağlıklı ve keyifli bir gün geçirmeniz mümkün olabilir.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
NATO aile fotoğrafındaki detay dünyada gündem oldu! Bir ülke iki liderNATO aile fotoğrafındaki detay dünyada gündem oldu! Bir ülke iki lider
Trump-Erdoğan samimiyeti gündem olduTrump-Erdoğan samimiyeti gündem oldu

Anahtar Kelimeler:
hava durumu Diyarbakır
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Kritik NATO Zirvesi: Aile fotoğrafı çekildi

Kritik NATO Zirvesi: Aile fotoğrafı çekildi

ABD ordusundan İran'a yeni saldırı! Patlama sesleri duyuldu

ABD ordusundan İran'a yeni saldırı! Patlama sesleri duyuldu

Mısır cephesi ateş püskürdü! "Dünya Kupası Arjantin için ayarlanmış"

Mısır cephesi ateş püskürdü! "Dünya Kupası Arjantin için ayarlanmış"

Konser tekliflerini tek tek reddediyor! Yakalandığı hastalığı açıkladı

Konser tekliflerini tek tek reddediyor! Yakalandığı hastalığı açıkladı

ŞOK'a Samsung ürünler geliyor! 8 Temmuz ŞOK aktüel kataloğu

ŞOK'a Samsung ürünler geliyor! 8 Temmuz ŞOK aktüel kataloğu

Banka banka belli oldu: 500 bin TL'nin aylık getirisi

Banka banka belli oldu: 500 bin TL'nin aylık getirisi

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.