Diyarbakır Hava Durumu! 08 Temmuz Çarşamba Diyarbakır hava durumu nasıl?

Diyarbakır'da 8 Temmuz 2026 Çarşamba günü hava durumu sıcak ve güneşli olacak. Gündüz saatlerinde sıcaklık 36-37 derece civarında olacak. Gece ise 22-24 derece arasında bir sıcaklık bekleniyor. Nem oranı %22-27 seviyelerinde kalacak. Rüzgar hızı 5-10 km/saat arasında değişim gösterecek. Yağış ihtimali ise %0 civarında görülüyor.

Bu sıcak hava koşulları, Temmuz ayının tipik iklim özelliklerini yansıtıyor. Önümüzdeki günlerde benzer hava durumunun devam etmesi öngörülüyor. 9 Temmuz Perşembe günü sıcaklık 37-38 derece olacak. 10 Temmuz Cuma günü ise 38-39 derece civarında sıcaklık bekleniyor. Gece sıcaklıkları 20-24 derece arasında değişecek. Nem oranı %21-23 seviyesinde kalacak. Rüzgar hızı ise 9-20 km/saat arasında değişim gösteriyor. Yağış ihtimali bu günlerde %0 civarında olacaktır.

Bu sıcak hava koşulları altında öğle ve öğleden sonra dışarıda vakit geçirenlerin dikkatli olmaları önemlidir. Gölgelik alanlarda vakit geçirmek önemlidir. Ayrıca bol su tüketmek de gereklidir. Hafif, açık renkli giysiler tercih edilmelidir. Güneş ışınlarının yoğun olduğu 10:00-16:00 saatlerinde dışarıda olmaktan kaçınmak faydalıdır. Sıcak günlerde yaşlılar ve çocukların daha dikkatli olmaları gerekir.

Diyarbakır'da 8 Temmuz 2026 Çarşamba günü ve önümüzdeki günlerde sıcak havanın etkisi devam edecektir. Sıcak havanın olumsuz etkilerinden korunmak için gerekli önlemler alınmalıdır. Bu şekilde sağlıklı ve keyifli bir gün geçirmeniz mümkün olabilir.