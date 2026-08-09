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Diyarbakır Hava Durumu! 09 Ağustos Pazar Diyarbakır hava durumu nasıl?

Diyarbakır'da 9 Ağustos 2026 tarihinde hava durumu 39 - 40 derece arasında seyrederken, güneşli bir gün bekleniyor. Gece sıcaklıkları ise 24 - 25 derece olacak. Önümüzdeki günlerde de benzer sıcaklıklar devam edecek. Bu süreçte, dışarıda vakit geçirmekten kaçınmak, hafif giysiler tercih etmek ve bol su içmek önem taşıyor. Güneşten korunmak için şapka kullanmak faydalı olacaktır. Sıcak havaların etkisi azaltılmalıdır.

Diyarbakır Hava Durumu! 09 Ağustos Pazar Diyarbakır hava durumu nasıl?
Simay Özmen

Diyarbakır'da 9 Ağustos 2026 Pazar günü hava durumu sıcak geçecek. Güneşli bir gün bekleniyor. Gün boyunca hava sıcaklığı 39 - 40 derece civarında olacak. Gece saatlerinde sıcaklık 24 - 25 derece arasında seyredecek. Güneş ışığı bol olacak. Nem oranı düşük olacağı için sıcaklık hissedilebilir hale gelecek.

Önümüzdeki günlerde Diyarbakır'da hava durumu benzer sıcaklıklarla devam edecek. 10 Ağustos Pazartesi günü sıcaklığın 38 - 39 derece olması tahmin ediliyor. 11 Ağustos Salı günü ise sıcaklık 39 - 40 derece civarında olacak. Gece saatlerinde sıcaklıklar 22 - 23 derece arasında değişecek. Bu dönemde hava genellikle güneşli kalacak. Nem oranı da düşük olacak.

Böylesi yüksek sıcaklıkların yaşandığı günlerde dışarıda vakit geçirmekten kaçınmakta fayda var. Özellikle öğle saatlerinde dikkat edilmesi gereken bir durum. Dışarı çıkmanız gerekirse, hafif ve açık renkli giysiler giymelisiniz. Bol su içmeye özen gösterin. Güneşten korunmak için şapka veya şemsiye kullanmalısınız. Klimalı ortamlarda bulunmak aşırı sıcaklardan korunmanıza yardımcı olur. Evde kalabiliyorsanız serin gölge alanlarda vakit geçirmek iyi bir çözüm olacaktır.

Diyarbakır'da hava durumu yakın günlerde yüksek sıcaklıklarla devam edecek gibi görünüyor. Bu nedenle, sıcak havaların etkisini en aza indirmek için gerekli önlemleri almanız önemlidir.

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hava durumu Diyarbakır
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