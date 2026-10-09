Diyarbakır Hava Durumu! 09 Ekim Cuma Diyarbakır hava durumu nasıl?

Bugünün tarihi 09 Ekim Cuma 2026. Diyarbakır'da hava durumu mevsim normlarına uygun bir seyir izliyor. Hava durumu, kapalı bir gökyüzü ile etkileyici bir atmosfer sunuyor. Sıcaklık 19 ile 22 derece arasında değişiyor. Bu durum, dışarıda vakit geçirmek için oldukça uygun bir iklim sağlıyor. Rüzgar hafif bir esinti şeklinde hissediliyor. Nem oranı ise ortalama düzeyde seyrediyor.

Diyarbakır'da bugünkü hava hakkında soracak olursanız, güneşin sisli bir örtüde gizlendiğini söylemek mümkündür. Kapalı havanın hakim olduğu gözleniyor. Kışın yaklaşması ile havadaki soğuk rüzgarlar artabilir. Gün ışığının azalması, dış mekan aktivitelerini etkileyebilir. Özellikle açık havada vakit geçirenler için önlem almak gerekebilir. Kalın giyinmek, dışarıda geçireceğiniz zamanı iyi planlamak önem kazanıyor.

Önümüzdeki günlerde hava durumu değişkenlik gösterecek. 10 Ekim Cumartesi günü sıcaklık 18-21 derece arasında olacak. Hafif bir yağış bekleniyor. Pazar günü ise yağışlar yerini daha sıcak bir havaya bırakacak. 12 Ekim Pazar günü Diyarbakır'da sıcaklık 20-23 derece civarında olacaktır. Bu durum, dışarıda daha fazla vakit geçirmek isteyenler için sevinç kaynağıdır.

Hava durumu tahminlerine göre, önümüzdeki hafta içinde bölgedeki hava şartları dengelenecek gibi görünüyor. Hava durumuna uygun giyinmek en iyisi olacaktır. Gün içinde planlarınızı bu hava durumuna göre şekillendirin. Eğer hava değişiklik gösterecekse, yanınıza hafif bir yağmurluk almak faydalı olabilir. Ani yağışlarda sizi koruyabilir. Nem oranının artacağı günlerde sıvı alımınıza dikkat etmenizde yarar var.

Sonuç olarak, Diyarbakır hava durumu açısından öngörülemeyen birkaç güne açılacak. Günlük aktivitelerinizi planlarken, bu değişken hava koşullarını göz önünde bulundurmalısınız.