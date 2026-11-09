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Diyarbakır Hava Durumu! 09 Kasım Pazartesi Diyarbakır hava durumu nasıl?

Diyarbakır'daki hava durumu, 09 Kasım 2026 itibarıyla serin ve bulutlu bir seyir izliyor. Sıcaklık 19 ile 22 derece arasında değişirken, gün boyunca rüzgarlı koşullar etkisini gösteriyor. Önümüzdeki günlerde ise bulutlu hava ve yağış ihtimali belirginleşecek. Dışarı çıkacakların hava durumunu takip etmesi, mevsime uygun kıyafet tercihleri yapması önemli. Ani hava değişimlerine karşı hazırlıklı olmak, keyifli bir deneyim sunar.

Diyarbakır Hava Durumu! 09 Kasım Pazartesi Diyarbakır hava durumu nasıl?
Zeynel Eren Ölüç

Diyarbakır'daki hava durumu ilginç bir seyir izliyor. Bölgenin iklim dinamikleri de dikkate alındığında, dikkat çekici gelişmeler var. Bugün, 09 Kasım Pazartesi 2026'da Diyarbakır'da hava serin olacak. Hava sıcaklığı 19 ile 22 derece arasında değişiyor. Gün boyu zaman zaman bulutlu havalar görülecek. Bu durum, kente hoş bir serinlik katacak. Sabah ve akşam saatlerinde serinlik daha belirgin hissettiriyor. Dışarı çıkmayı planlayanlar, hafif bir ceket alabilir.

Diyarbakır'daki hava genel olarak hafif bulutlu ama güneşli. Sıcaklık mevsime uygun bir seyir izliyor. Öğle saatlerinde güneş etkili olacak. Bu yüzden hava daha sıcak hissedilebilir. Akşam saatlerinde ise sıcaklık 20 derece civarında olacak. Dışarıda vakit geçirenler üşümeyecek. Ancak gün ilerledikçe, rüzgar etkili hale geliyor. Rüzgarlı havaya hazırlıklı olmak gerekiyor.

Önümüzdeki günlerde hava durumu değişken geçecek. Salı günü bulutlu hava belirginleşecek. Sıcaklık 18 ile 21 derece arasında olacak. Ara sıra yağış ihtimali de göz önünde bulundurulmalı. Çarşamba ve Perşembe günleri benzer hava durumu bekleniyor. Bulutlu gökyüzü ve 19-23 derece sıcaklıklar görülecek. Dışarı çıkacakların hava durumunu takip etmeleri önemli.

Diyarbakır'daki hava koşullarına yönelik alabileceğiniz önlemler basit ama etkili. Kıyafet tercihinizi esnek tutmalısınız. Böylece düşen sıcaklıklara karşı hazırlıklı olursunuz. Doğayla uyum halinde hareket etmek önemlidir. Hava durumunu dikkate alarak plan yapmak keyifli günler sunar. Dışarıda olmayı sevenler, kalın giysiler ve şemsiye bulundurmalı. Ani hava değişimlerine karşı hazırlıklı olmak için bu tedbirler faydalıdır.

Diyarbakır'daki hava durumu dikkatle takip edilmeli. Hava koşullarına uygun plan yaparak, mevsimin tadını çıkarabilirsiniz.

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hava durumu Diyarbakır
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