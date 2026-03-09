HABER

Diyarbakır Hava Durumu! 09 Mart Pazartesi Diyarbakır hava durumu nasıl?

Diyarbakır'da 9 Mart 2026 Pazartesi günü hava durumu ılımandır. Gündüz sıcaklık 12 derece, sabah ve akşam ise 8 derece olarak ölçülecek. Gece 6 derece olması beklenen hava sıcaklıkları, yüksek nem oranlarıyla birlikte değişkenlik gösterecek. Rüzgar hızı gün boyunca düşük seviyelerde kalacak. Önümüzdeki günler genel olarak 9 ile 15 derece arasında sıcaklıkta geçecek. Uygun kıyafet seçimi, dışarıda vakit geçirmek için önem taşıyacaktır.

Diyarbakır Hava Durumu! 09 Mart Pazartesi Diyarbakır hava durumu nasıl?
Zeynel Eren Ölüç

Diyarbakır'da 9 Mart 2026 Pazartesi günü hava durumu güneşli ve ılımandır. Gündüz hava sıcaklığı 12 derece civarında olacak. Sabah saatlerinde sıcaklık 8 derece, akşam saatlerinde yine 8 derece olacak. Gece saatlerinde sıcaklık 6 dereceye düşecek. Rüzgar sabah 9 kilometre/saat hızla esecek. Gündüz saatlerinde rüzgar hızı 2 kilometre/saat olacak. Akşam saatlerinde rüzgar hızı 3 kilometre/saat olarak öngörülüyor. Gece saatlerinde tekrar 9 kilometre/saat hızda esmesi bekleniyor. Nem oranı sabah %71, gündüz %43 olacak. Akşam %74 ve gece %83 nem oranı öngörülüyor. Basınç değerleri sabah 929 hPa olarak ölçülecek. Gündüz basınç 927 hPa olacak. Akşam saatlerinde basınç yine 927 hPa ölçülecek. Gece saatlerinde basınç 926 hPa seviyesine düşecek.

Önümüzdeki günlerde, hava durumu 10 Mart Salı günü 15 derece civarında olacak. 11 Mart Çarşamba günü hava sıcaklığı 9 derece olarak tahmin ediliyor. 12 Mart Perşembe günü ise 10 derece olması bekleniyor. Bu günlerde hava genellikle sıcak ve bulutlu olacak. Hava sıcaklıkları 9 ile 15 derece arasında değişecek. Sabah ve gece saatlerinde sıcaklıklar düşük olunca uygun kıyafetler giymeniz faydalı olacaktır. Gündüz saatlerinde hava ılımandır. Bu nedenle hafif kıyafetler tercih edilebilir. Rüzgar hızı genellikle düşüktür. Bu durum dışarıda vakit geçirmek için uygun koşullar sunar. Nem oranları sabah ve akşam saatlerinde daha yüksektir. Gündüz ise nem oranı daha düşüktür. Bu nedenle sabah ve akşam saatlerinde biraz daha serin hissedilebilir. Gündüz saatlerinde hava daha kuru olacaktır.

Diyarbakır'da hava durumu önümüzdeki günlerde 9 ile 15 derece arasında değişecek. Sabah ve gece yine sıcaklıklar düşük olacak. Bu saatlerde uygun kıyafetler giymeniz önemlidir. Gündüz hava daha ılımandır. Hafif kıyafetler tercih edilebilir. Rüzgar hızı düşük seviyelerde seyredecek. Dışarıda vakit geçirmek için uygun koşullar sunulacak. Nem oranları sabah ve akşam saatlerinde daha yüksek kalacak. Gündüz saatlerinde ise nem oranı daha düşük olacaktır. Bu nedenle sabah ve akşam saatlerinde serin hissedebilirsiniz. Gündüz saatlerinde hava daha kuru olacaktır.

