Diyarbakır Hava Durumu! 10 Aralık Çarşamba Diyarbakır hava durumu nasıl?

Diyarbakır'da 10 Aralık 2025 Çarşamba günü hava durumu hafif çiseleyen yağmurlu ve bulutlu olacaktır. Gündüz saatlerinde sıcaklık 10 derece civarında, gece ise 7-8 derece arasında seyredecektir. Nem oranı %77. Rüzgar hızı saatte 6 km civarındadır. Gün doğumu 07:24, gün batımı ise 16:57 olarak hesaplanmıştır.

11 Aralık 2025 Perşembe günü hava durumu hafif çiseleyen yağmurlu ve bulutlu öngörülmektedir. 12 Aralık 2025 Cuma günü de benzer hava koşulları beklenmektedir. Gündüz sıcaklık 9-12 derece, gece ise 6-7 derece arasında değişecektir. Nem oranı %85-95. Rüzgar hızı saatte 4-9 km civarındadır. Gün doğumu ve batımı saatleri 07:24-16:57 aralığında olacaktır.

Bu dönemde hafif yağmurlu ve bulutlu günlerin hakim olacağı tahmin edilmektedir. Gündüz sıcaklık 9-12 derece, gece ise 6-8 derece arasında olacaktır. Nem oranı %77-95. Rüzgar hızı saatte 4-9 km seviyesinde seyredecektir. Gün doğumu ve batımı saatleri 07:24-16:57 aralığında sürecektir.

Bu hava koşullarında hazırlanmak önemlidir. Özellikle sabah ve akşam saatlerinde serin havaya karşı dikkatli olunmalıdır. Yanınızda bir şemsiye veya su geçirmez bir ceket bulundurmak faydalı olacaktır. Yüksek nem oranı solunum yolu rahatsızlıklarına yol açabilir. Dışarıda uygun kıyafetler seçmek, hava koşullarına uygun önlemler almak sağlığınızı koruyacaktır.