Diyarbakır Hava Durumu! 10 Haziran Çarşamba Diyarbakır hava durumu nasıl?

Diyarbakır'da 10 Haziran 2026 Çarşamba günü hava durumu sıcak ve güneşli olacak. Gündüz hava sıcaklığının 36 derece civarında olması öngörülüyor. Gece ise hava sıcaklığı 18 ile 20 derece arasında değişecek. Bu sıcaklıklar, Diyarbakır'ın yaz iklimine uyum sağlıyor. Genellikle güneşli ve sıcak bir hava etkili olacak.

Önümüzdeki günlerde benzer hava koşulları bekleniyor. 11 Haziran Perşembe günü sıcaklık yine 36 derece civarında ölçülecek. 12 Haziran Cuma günü sıcaklığın 35 ile 36 derece arasında olması öngörülüyor. 13 Haziran Cumartesi günü ise hava sıcaklığının 34 ile 35 derece civarında olacağı tahmin edilmektedir. Bu süreçte yağış beklenmiyor. Hava genellikle güneşli ve sıcak kalacak.

Bu sıcak havalarda özellikle öğle ve öğleden sonra saatlerinde dışarıda bulunacakların dikkatli olması önemli. Gölgelik alanlarda vakit geçirebilirler. Bol su içmek de önemlidir. Hafif ve açık renkli giysiler tercih edilmelidir. Aşırı ısınmadan korunmak için önlemler alınmalıdır. Güneş ışınlarının dik olduğu saatlerde dışarıda olunmamalıdır. Özellikle 10:00 ile 16:00 arasında dikkatli olunması gereklidir.

Diyarbakır'da önümüzdeki günlerde sıcak ve güneşli hava durumu hâkim olacak. Planlarınızı yaparken bu durumu göz önünde bulundurmanız faydalı olacaktır.