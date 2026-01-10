Diyarbakır Hava Durumu! 10 Ocak Cumartesi Diyarbakır hava durumu nasıl?

Diyarbakır'da 10 Ocak 2026 Cumartesi günü hava durumu soğuk ve yağışlı olacak. Sabah sıcaklık yaklaşık 2 derece. Az bulutlu bir gökyüzü hakim. Gündüz sıcaklık 5 dereceye yükselecek. Hava açık ve güneşli olacak. Akşam saatlerinde sıcaklık 1 dereceye düşecek. Hava açık kalmaya devam edecek. Gece saatlerinde sıcaklık -1 dereceye kadar inecek. Karla karışık yağmurlu bir hava bekleniyor. Rüzgar kuzeybatıdan esecek. Sabah ve gündüz saatlerinde 18-20 kilometre hızla esmesi bekleniyor. Akşam ve gece saatlerinde ise rüzgar daha düşük hızda esecek. Nem oranı sabah %82, gündüz %51, akşam %75 ve gece %84 olacak. Basınç değerleri sabah 928 hPa, gündüz 932 hPa, akşam 934 hPa, gece 937 hPa ölçülecek.

Diyarbakır'da hava durumu önümüzdeki günlerde değişkenlik gösterecek. 11 Ocak Pazar günü sabah sıcaklık 1 derece. Karla karışık yağmurlu bir hava bekleniyor. Gündüz sıcaklık 3 dereceye yükselecek. Yağmurlu bir hava hakim olacak. Akşam ve gece saatlerinde sıcaklık 4 derece civarında kalacak. Yağmurlu hava devam edecek. Rüzgar sabah saatlerinde 7 kilometre hızla esecek. Gündüz ve akşam saatlerinde hız 9 kilometreye çıkacak. Gece saatlerinde rüzgar 11 kilometre hızla esecek. Nem oranı sabah %96, gündüz %89, akşam %94 ve gece %92 seviyelerinde olacak. Basınç değerleri sabah 938 hPa, gündüz 938 hPa, akşam 937 hPa, gece 935 hPa olarak ölçülecek.

12 Ocak Pazartesi günü hava durumu hafif yağmurlu geçecek. Sabah saatlerinde sıcaklık 4 derece civarında olacak. Gündüz sıcaklık 5 dereceye kadar yükselecek. Kapalı bir hava hakim olacak. Akşam ve gece saatlerinde sıcaklık 2-4 derece arasında değişecek. Hafif yağmurlu hava devam edecek. Rüzgar sabah saatlerinde 7 kilometre hızla esecek. Gündüz saatlerinde hız 14 kilometreye çıkacak. Akşam ve gece saatlerinde ise rüzgar hızı 7-11 kilometre arasında değişecek. Nem oranı sabah %98, gündüz %94, akşam %100 ve gece %100 olacak. Basınç değerleri sabah 1026 hPa, gündüz 1020 hPa, akşam 1025 hPa, gece 1022 hPa olarak ölçülecek.

Diyarbakır'da hava durumu soğuk ve yağışlı koşullarla şekillenecek. Sabah ve akşam saatlerinde sıcaklık düşük olacak. Yağışların devam edeceğini unutmamalıyız. Uygun giyinmek önemli. Dışarı çıkarken şemsiye veya yağmurluk almak faydalı olacaktır. Rüzgarın hızı etkili olacak. Hızına göre hareket etmek önemlidir. Korunaklı alanlarda bulunmak gerekiyor. Nem oranı yüksek seyredecek. Solunum yolu rahatsızlıklarına karşı dikkat edilmelidir. Gerektiğinde koruyucu önlemler alınmalıdır. Özellikle hassas grupların daha dikkatli olması önerilir. Yaşlılar ve çocuklar için ek önlemler almak önem taşır.