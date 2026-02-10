HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam

Diyarbakır Hava Durumu! 10 Şubat Salı Diyarbakır hava durumu nasıl?

Diyarbakır'da 10 Şubat 2026 Salı günü hava durumu hafif yağmurlu ve serin geçecek. Sıcaklık 7 ile 13 derece arasında değişirken, hissedilen sıcaklık 5 ile 11 derece civarında olacak. Yüksek nem oranı, soğuk havanın hissiyatını etkiliyor. Rüzgar, güney yönünden saatte 7 kilometre hızla esecek. Sağlığınızı korumak için kalın giysiler giymek ve su geçirmez ayakkabılar kullanmak önem taşıyor.

Diyarbakır Hava Durumu! 10 Şubat Salı Diyarbakır hava durumu nasıl?
Enis Ekrem Ölüç

Bugün, 10 Şubat 2026 Salı günü, Diyarbakır'da hava hafif yağmurlu ve serin olacak. Gün boyunca sıcaklık 7 ile 13 derece arasında değişecek. Hissedilen sıcaklık ise 5 ile 11 derece civarında olacak. Nem oranı yüksek. Yaklaşık %73 civarında. Bu durum hava hissiyatını etkileyebilir. Rüzgar, güney yönünden saatte yaklaşık 7 kilometre hızla esecek.

Bu tür hava koşullarında, özellikle sabah ve akşam saatlerinde dikkatli olmak önemlidir. Kalın giysiler giymek soğuk algınlığı riskini azaltır. Islak zeminlerde kaymamak için özen gösterilmelidir. Yağmurlu havalarda dışarı çıkarken su geçirmez ayakkabılar kullanmakta fayda vardır. Şemsiyeler de ıslanmayı önlemeye yardımcı olur. Konforlu bir gün geçirmek için bu önlemler alınmalıdır.

Önümüzdeki günlerde, 11 Şubat Çarşamba günü hava durumu yağmurlu ve serin olacak. Sıcaklıklar 6 ile 13 derece arasında değişecek. Hissedilen sıcaklık 2 ile 11 derece civarında seyreder. Nem oranı yüksektir, yaklaşık %74 seviyesindedir. Rüzgar yine güney yönünden eserek saatte yaklaşık 6 kilometre hızla esecek.

12 Şubat Perşembe günü de hava durumu yağmurlu ve serin kalacak. Sıcaklık 6 ile 12 derece arasında olacak. Hissedilen sıcaklıkları 3 ile 11 derece arasında bekliyoruz. Nem oranı %81 civarındadır. Rüzgar, güney yönünden saatte yaklaşık 2 kilometre hızla esecek.

13 Şubat Cuma günü hava durumu hafif yağmurlu ve serin olacak. Sıcaklık 7 ile 14 derece arasında değere sahip olacak. Hissedilen sıcaklık ise 5 ile 11 derece arasında değişecek. Nem oranı %67 civarındadır. Rüzgar güney yönünden saatte yaklaşık 7 kilometre hızla esecek.

Bu dönemde, sabah ve akşam saatlerinde kalın giysiler giymek önemlidir. Islak zeminlerde kaymamak için dikkatli olunmalıdır. Yağmurlu havalarda su geçirmez ayakkabılar ve şemsiyeler kullanılmalıdır. Bu önlemler, ıslanmayı önler ve konforu artırır.

Diyarbakır'da Şubat ayı, ortalama 1.9 derece sıcaklıkla yılın en soğuk aylarından biridir. Bu dönemde hava koşullarına uygun giyinmek sağlığınız açısından önem taşır. Gerekli önlemleri almak, kötü hava koşullarında sağlığınızı korur.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
TEM'de zincirleme kaza! Trafik kilitlendiTEM'de zincirleme kaza! Trafik kilitlendi
İstanbul'da AK Parti'nin oy oranı açıklandı! İstanbul'da AK Parti'nin oy oranı açıklandı!

Canlı Skor
Anahtar Kelimeler:
hava durumu Diyarbakır
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Cesetleri bagajda taşıdı! Annesini, küçük kızını ve eşini öldürdü

Cesetleri bagajda taşıdı! Annesini, küçük kızını ve eşini öldürdü

Faciada skandal detay ortaya çıktı! Can pazarı yaşanırken bunu yapmışlar

Faciada skandal detay ortaya çıktı! Can pazarı yaşanırken bunu yapmışlar

(Özet) Fenerbahçe - Natura Dünyası Gençlerbirliği Maçı Özeti ve Tüm Önemli Anları

(Özet) Fenerbahçe - Natura Dünyası Gençlerbirliği Maçı Özeti ve Tüm Önemli Anları

En büyük mirasçı o! Vasiyeti ortaya çıktı: Neler neler bırakmış

En büyük mirasçı o! Vasiyeti ortaya çıktı: Neler neler bırakmış

Erken emeklilik geliyor! SSK, Bağ-Kur ve memur emeklisi farkı kalkıyor

Erken emeklilik geliyor! SSK, Bağ-Kur ve memur emeklisi farkı kalkıyor

Bozdurmayı düşünenler dikkat! Altında satış gelecek fiyatı açıkladı: 'Adım adım yükselecek'

Bozdurmayı düşünenler dikkat! Altında satış gelecek fiyatı açıkladı: 'Adım adım yükselecek'

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.