Diyarbakır Hava Durumu! 10 Şubat Salı Diyarbakır hava durumu nasıl?

Bugün, 10 Şubat 2026 Salı günü, Diyarbakır'da hava hafif yağmurlu ve serin olacak. Gün boyunca sıcaklık 7 ile 13 derece arasında değişecek. Hissedilen sıcaklık ise 5 ile 11 derece civarında olacak. Nem oranı yüksek. Yaklaşık %73 civarında. Bu durum hava hissiyatını etkileyebilir. Rüzgar, güney yönünden saatte yaklaşık 7 kilometre hızla esecek.

Bu tür hava koşullarında, özellikle sabah ve akşam saatlerinde dikkatli olmak önemlidir. Kalın giysiler giymek soğuk algınlığı riskini azaltır. Islak zeminlerde kaymamak için özen gösterilmelidir. Yağmurlu havalarda dışarı çıkarken su geçirmez ayakkabılar kullanmakta fayda vardır. Şemsiyeler de ıslanmayı önlemeye yardımcı olur. Konforlu bir gün geçirmek için bu önlemler alınmalıdır.

Önümüzdeki günlerde, 11 Şubat Çarşamba günü hava durumu yağmurlu ve serin olacak. Sıcaklıklar 6 ile 13 derece arasında değişecek. Hissedilen sıcaklık 2 ile 11 derece civarında seyreder. Nem oranı yüksektir, yaklaşık %74 seviyesindedir. Rüzgar yine güney yönünden eserek saatte yaklaşık 6 kilometre hızla esecek.

12 Şubat Perşembe günü de hava durumu yağmurlu ve serin kalacak. Sıcaklık 6 ile 12 derece arasında olacak. Hissedilen sıcaklıkları 3 ile 11 derece arasında bekliyoruz. Nem oranı %81 civarındadır. Rüzgar, güney yönünden saatte yaklaşık 2 kilometre hızla esecek.

13 Şubat Cuma günü hava durumu hafif yağmurlu ve serin olacak. Sıcaklık 7 ile 14 derece arasında değere sahip olacak. Hissedilen sıcaklık ise 5 ile 11 derece arasında değişecek. Nem oranı %67 civarındadır. Rüzgar güney yönünden saatte yaklaşık 7 kilometre hızla esecek.

Bu dönemde, sabah ve akşam saatlerinde kalın giysiler giymek önemlidir. Islak zeminlerde kaymamak için dikkatli olunmalıdır. Yağmurlu havalarda su geçirmez ayakkabılar ve şemsiyeler kullanılmalıdır. Bu önlemler, ıslanmayı önler ve konforu artırır.

Diyarbakır'da Şubat ayı, ortalama 1.9 derece sıcaklıkla yılın en soğuk aylarından biridir. Bu dönemde hava koşullarına uygun giyinmek sağlığınız açısından önem taşır. Gerekli önlemleri almak, kötü hava koşullarında sağlığınızı korur.