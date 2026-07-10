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Diyarbakır Hava Durumu! 10 Temmuz Cuma Diyarbakır hava durumu nasıl?

Diyarbakır'da 10 Temmuz 2026 tarihindeki hava durumu güneşli ve sıcak geçecek. Gündüz sıcaklık 39-40 dereceye ulaşacak, gece ise 19-20 dereceye düşecek. Rüzgarın güneyden hafif eserken, düşük nem oranı sıcaklık hissini artıracak. Dışarı çıkarken bol su içilmeli, hafif kıyafetler tercih edilmeli ve özellikle öğle saatlerinde gölgede kalmaya dikkat edilmelidir. Sıcak havalarda sağlık için önlemler alınmalıdır.

Diyarbakır Hava Durumu! 10 Temmuz Cuma Diyarbakır hava durumu nasıl?
Zeynel Eren Ölüç

Diyarbakır'da 10 Temmuz 2026 Cuma günü hava durumu güneşli ve sıcak olacak. Gündüz sıcaklık 39 - 40 derece arasında bekleniyor. Gece ise sıcaklık 19 - 20 dereceye düşebilir. Rüzgar güneyden hafif esecek. Nem oranı düşük. Bu durum sıcaklığı daha fazla hissetmemize neden olabilir.

Bugün Diyarbakır'da güneşli bir gün geçireceğiz. Dışarı çıkarken bol su içmelisiniz. Hafif, açık renkli giysiler tercih etmelisiniz. Güneş ışınlarının dik olduğu saatlerde gölgede kalmaya özen gösterin. Özellikle 11:00 ile 16:00 saatleri arasında dikkatli olun.

Önümüzdeki günlerde hava durumu benzer şekilde sıcak devam edecek. 11 Temmuz Cumartesi günü sıcaklık 40 - 41 dereceye çıkacak. 12 Temmuz Pazar günü sıcaklığın 41 - 42 derece olması bekleniyor. Bu yüksek sıcaklıklar yaşlılar ve çocuklar için risk oluşturabilir. Bol su içmeye devam edin. Güneş ışınlarının dik olduğu saatlerde dışarı çıkmayın. Hafif kıyafetler giymeye özen gösterin.

Sıcak havalarda vücut ısısını dengede tutmak önemlidir. Serin ortamlarda zaman geçirmek iyi bir fikir olabilir. Ağır yemeklerden kaçınmalısınız. Düzenli olarak su içmek de önemlidir. Güneş ışınlarının dik olduğu saatlerde dışarı çıkmayarak kendinizi koruyun. Böylece sevdiklerinizi sıcak hava kaynaklı sağlık sorunlarından da koruyabilirsiniz.

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Anahtar Kelimeler:
hava durumu Diyarbakır
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