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Diyarbakır Hava Durumu! 11 Ağustos Salı Diyarbakır hava durumu nasıl?

Diyarbakır'da 11 Ağustos 2026 Salı günü hava sıcaklıkları 38 ile 23 derece arasında değişiyor ve güneşli bir hava bekleniyor. Önümüzdeki günlerde de benzer hava koşulları devam edecek. 12 Ağustos'ta sıcaklıklar 39 ile 23 derece arasında olacak. Bu yüksek sıcaklıklar, özellikle öğle saatlerinde dışarıda vakit geçirenler için zorluk çıkarabilir. Su içmek ve koruyucu giysiler kullanmak bu sıcak havada önemlidir.

Diyarbakır Hava Durumu! 11 Ağustos Salı Diyarbakır hava durumu nasıl?
Enis Ekrem Ölüç

Bugün, 11 Ağustos 2026 Salı, Diyarbakır'da hava sıcaklıkları 38 ile 23 derece arasında değişecek. Hava güneşli olacak. Bu sıcaklık, Diyarbakır hava durumu açısından yüksek.

Önümüzdeki günlerde benzer hava koşulları sürecek. 12 Ağustos Çarşamba günü sıcaklıklar 39 ile 23 derece arasında olacak. Hava yine güneşli kalacak. 13 Ağustos Perşembe günü de sıcaklıklar 39 ile 23 derece civarında seyredecek. Hava bu günde güneşli olacak. 14 Ağustos Cuma günü ise sıcaklıklar 39 ile 22 derece arasında değişecek. Hava çoğunlukla güneşli olacak.

Bu yüksek sıcaklıklar, özellikle öğle saatlerinde dışarıda vakit geçirenler için zorluk yaratabilir. Diyarbakır'da bugünkü hava sıcak ve güneşli. Önümüzdeki günlerde hava durumu da benzer şekilde devam edecek.

Bu sıcak hava koşullarında dışarıda vakit geçireceklerin bol su içmeleri önemlidir. Ayrıca, güneş ışınlarının yoğun olduğu saatlerde dışarıda bulunmaktan kaçınmalısınız. Koruyucu giysiler ve şapkalar kullanmak faydalıdır. Bu şekilde Diyarbakır'daki yüksek sıcaklığın olumsuz etkilerinden korunabilirsiniz.

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Anahtar Kelimeler:
hava durumu Diyarbakır
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