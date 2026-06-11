Diyarbakır Hava Durumu! 11 Haziran Perşembe Diyarbakır hava durumu nasıl?

Diyarbakır'da 11 Haziran 2026 Perşembe günü hava durumu güneşli ve sıcak olacak. Gündüz sıcaklık 36 derece civarında ölçülecek. Gece ise sıcaklık 19 ile 22 derece arasında değişecek. Rüzgar hafif esecek. Nem oranı düşük olduğundan hava koşulları belirginleşecek.

Bugün Diyarbakır'da hava durumu oldukça sıcak ve güneşli. Gündüz sıcaklığın 36 derece civarında olacağı tahmin ediliyor. Gece sıcaklığın 19 ile 22 derece arasında olması bekleniyor. Rüzgar hafif esiyor. Nem oranının düşük olması hava koşullarını etkiliyor.

Önümüzdeki günlerde Diyarbakır'da benzer hava durumu devam edecek. 12 Haziran Cuma günü sıcaklık 34 ile 35 derece arasında olacak. 13 Haziran Cumartesi günü sıcaklık 33 ile 34 derece arasında seyredecek. 14 Haziran Pazar günü ise sıcaklığın 32 ile 33 derece arasında kalması öngörülüyor.

Bu sıcak hava koşullarında, dışarıda vakit geçireceklerin dikkatli olmaları gerekiyor. Bol su tüketimi önemlidir. Hafif ve açık renkli giysiler tercih edilmelidir. Güneş ışınlarından korunmak için şapka veya şemsiye kullanmak faydalıdır. Güneş koruyucu ürünlerin uygulanması sağlık sorunlarını önleyebilir. Ayrıca, serin ve gölgeli alanlarda vakit geçirmek de önerilir. Fiziksel aktiviteleri günün serin saatlerine kaydırmak iyi bir tercihtir.

Diyarbakır'da hava durumu önümüzdeki günlerde sıcak ve güneşli olacak. Sıcak hava koşullarına karşı gerekli önlemleri almak sağlığınızı korumak için önemlidir.