Diyarbakır Hava Durumu! 11 Mart Çarşamba Diyarbakır hava durumu nasıl?

11 Mart 2026 Çarşamba günü Diyarbakır'da hava durumu genellikle güneşli. Hava ılıman olacak. Gündüz saatlerinde sıcaklık 13 derece civarında olacak. Akşam saatlerinde ise hava 10 derece civarında kalacak. Rüzgar kuzeydoğu yönünden esiyor. Hızı saatte 11 kilometre olarak tahmin ediliyor. Nem oranı ise %64 civarında olacak.

12 Mart Perşembe ve 13 Mart Cuma günlerinde hava durumu benzer şekilde devam edecek. Gündüz sıcaklıkları 13-14 derece arasında değişecek. Akşam saatlerinde ise hava 10-11 derece aralığında kalacak. Rüzgarın saatte 10-12 kilometre hızla eseceği öngörülüyor. Nem oranı %63-64 civarında olacak.

Bu dönemde hava genellikle güneşli ve ılıman. Dışarıda vakit geçirmek için uygun bir zamandasınız. Rüzgar hafif de olsa esebilir. Özellikle sabah ve akşam saatlerinde ceket veya hırka almanız faydalı olacaktır. Nem oranının %63-64 civarında olması, havayı biraz daha nemli hissettirebilir. Terleme ihtimaline karşı yanınıza su almanız iyi olur.

Diyarbakır'da 11 Mart Çarşamba 2026 tarihi ve önümüzdeki günlerde hava durumu genellikle güneşli ve ılıman. Dışarıda vakit geçirmek için uygun bir zaman var. Hafif rüzgar ve nem oranı nedeniyle ceket veya hırka almanız tavsiye edilir. Su içmeyi unutmamalısınız.