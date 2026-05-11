Diyarbakır Hava Durumu! 11 Mayıs Pazartesi Diyarbakır hava durumu nasıl?

Diyarbakır'da 11 Mayıs 2026 Pazartesi günü hava durumu kısmen güneşli olacak. Sıcaklık yaklaşık 28 derece civarında seyredecek. Gündüz saatlerinde sıcaklık 28 dereceye yükselebilir. Gece saatlerinde ise 13-14 derece arasında bir düşüş bekleniyor. Bu sıcaklıklar, tipik Mayıs ayı havasına uygundur. Ilıman ve rahat bir gün sunacaktır.

Bugün, Diyarbakır'da hava genel olarak güneşli geçecek. Önümüzdeki günlerde hava koşullarında bazı değişiklikler öngörülüyor. 12 Mayıs Salı günü bazı kesimlerde gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Gündüz sıcaklığı 28 derece olacak. Gece ise 12-13 derece civarında seyredecek. 13 Mayıs Çarşamba günü de benzer hava koşulları devam edecek. Gündüz sıcaklığı 26 derece, gece ise 11-12 derece arasında olacak.

14 Mayıs Perşembe günü hava kısmen güneşli olacak. Sıcaklık gündüz 27 derece, gece ise 12-13 derece civarında seyredecek. Bu dönemde, özellikle 12 ve 13 Mayıs tarihlerinde gök gürültülü sağanak yağışlar bekleniyor. Açık hava etkinliklerinizi planlarken hava durumunu göz önünde bulundurmak faydalı olacaktır. Ani hava değişimlerine karşı hazırlıklı olmak önem arz etmektedir. Gerekli önlemleri almak sağlığınız ve güvenliğiniz açısından dikkate alınmalıdır.