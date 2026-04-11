Diyarbakır Hava Durumu! 11 Nisan Cumartesi Diyarbakır hava durumu nasıl?

Diyarbakır'da 11 Nisan 2026 Cumartesi günü hava durumu önemli bir konu. Hava sıcaklıkları 6 ile 16 derece arasında değişecek. Gün boyunca yer yer sağanaklar görülecek.

Diyarbakır hava durumu, bu mevsimde değişkenlik gösterebilir. Bugün saatlerde hava sıcaklığı sabah 6 derece civarında olacak. Öğle ve akşam saatlerinde ise 16 dereceye yükselebilir. Sağanakların etkili olacağı gün için açık hava etkinlikleri planlayanlar, yanlarında şemsiye bulundurmalı.

Önümüzdeki günlerde de hava durumu değişkenlik gösterecek. 12 Nisan Pazar günü, sıcaklıklar 6 ile 14 derece arasında olacak. Hafif yağmurlu bir gün geçirileceği tahmin ediliyor. 13 Nisan Pazartesi günü ise sıcaklıklar 4 ile 15 derece arasında değişecek. Açık bir hava olması bekleniyor. 14 Nisan Salı günü hava sıcaklıkları 4 ile 16 derece arasında olacak. Az bulutlu bir gün geçirileceği öngörülüyor.

Bu dönemde hava koşullarının değişebileceği unutulmamalıdır. Açık hava etkinlikleri planlayanların hava durumunu düzenli olarak kontrol etmeleri önemlidir. Ani hava değişimlerine karşı hazırlıklı olmak faydalı olacaktır. Uygun kıyafetleri yanlarında bulundurmak, sağlık açısından da önem taşır.