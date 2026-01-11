Diyarbakır Hava Durumu! 11 Ocak Pazar Diyarbakır hava durumu nasıl?

Diyarbakır'da 11 Ocak 2026 Pazar günü hava durumu soğuk ve yağışlı olacak. Sıcaklıklar 0 ile 4 derece arasında değişecek. Hava genellikle bulutlu bir görünüm sergileyecek. Sabah saatlerinde karla karışık yağmur bekleniyor. Öğle ve akşam saatlerinde yağmur devam edecek. Gece saatlerinde ise hafif yağışlar görülecek. Rüzgar, güneydoğu ve doğu yönlerinden esecek. Rüzgar hızı saatte 7 ile 11 kilometre arasında değişecek. Nem oranı ise %89 ile %96 arasında olacak.

Dışarı çıkarken kalın ve su geçirmez giysiler tercih edilmeli. Islanmamak için şemsiye kullanılmalı. Rüzgarın etkisi hava sıcaklığını düşürebilir. Vücut ısısını korumak için kat kat giyinmek faydalıdır.

Önümüzdeki günlerde hava durumu değişmeyecek. 12 Ocak Pazartesi günü hafif yağmur bekleniyor. 13 Ocak Salı günü de benzer şekilde hava yağmurlu olacak. Günlük sıcaklıklar 4 ile 9 derece arasında kalacak. Gece sıcaklıkları ise 3 ile 4 derece arasında olacak. Bu dönemde de yağışlı ve serin hava koşulları devam edecek.