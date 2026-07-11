Diyarbakır Hava Durumu! 11 Temmuz Cumartesi Diyarbakır hava durumu nasıl?

Bugün, 11 Temmuz 2026 Cumartesi, Diyarbakır'da hava durumu oldukça sıcak. Güneşli bir gün olacak. Gündüz hava sıcaklığının 40 derece civarında olması bekleniyor. Gece ise sıcaklığın 24 dereceye düşmesi öngörülüyor. Bu değerler, Diyarbakır'ın yaz aylarında alışık olduğu yüksekliktedir.

Önümüzdeki günlerde benzer hava koşulları devam edecek. 12 Temmuz Pazar günü hava sıcaklığı 41 dereceye yükselebilir. 13 Temmuz Pazartesi günü ise sıcaklık 42 dereceye çıkması bekleniyor. 14 Temmuz Salı günü hava sıcaklığının tekrar 40 derece civarında olacağı tahmin ediliyor. Bu süreçte yağış beklenmiyor. Hava genel olarak açık ve güneşli kalacak.

Sıcak havalarda, öğle ve öğleden sonra dışarıda bulunanların dikkatli olması önemlidir. Gün ortasında güneş ışınları dik açıyla gelir. Güneşten korunmak için şapka veya şemsiye kullanmak faydalı olacaktır. Ayrıca bol su içilmeli. Vücut su dengesini korumak gerekir. Hafif ve açık renkli giysiler tercih edilmelidir. Dışarıda uzun süre kalınması gerekiyorsa, güneş koruyucu krem kullanarak cildinizi korumayı unutmayın.

Sıcak hava koşullarının sürdüğü bu günlerde, hassas grupların dikkatli olması gerekir. Yaşlılar ve çocuklar için iç mekanlarda vakit geçirmek önerilir. Aşırı sıcakların sağlık üzerindeki olumsuz etkilerini en aza indirmek önemlidir. Düzenli aralıklarla serin ortamlarda bulunmak gerekir. Ayrıca ağır fiziksel aktivitelerden kaçınılmalıdır.

Sonuç olarak, Diyarbakır'da 11 Temmuz Cumartesi itibarıyla yüksek sıcaklıklar devam edecek. Bu dönemde gerekli önlemleri alarak sağlığınızı korumanız önemlidir.