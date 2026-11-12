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Diyarbakır Hava Durumu! 12 Kasım Perşembe Diyarbakır hava durumu nasıl?

Diyarbakır'da 12 Kasım'da hava hafif bulutlu ve 20 derece. Gün boyunca sıcaklık, dışarıda vakit geçirmek isteyenler için ideal bir ortam sunuyor. Rüzgar, akşam saatlerinde serinlik yaratabilir. 13 Kasım'da sıcaklık 18-21 derece arasında değişecek, yağış ihtimali bulunuyor. 14 Kasım'da sıcaklık 21-24 dereceye yükselebilir. Doğru giysi seçimi, açık hava etkinliklerini keyifli hale getirecek. Hava koşullarını takip etmek önem taşıyor.

Diyarbakır Hava Durumu! 12 Kasım Perşembe Diyarbakır hava durumu nasıl?
Simay Özmen

Diyarbakır'daki hava durumu ilgi çekici. 12 Kasım Perşembe 2026 tarihine gelindiğinde hava hafif bulutlu. Sıcaklık 20 derece civarında. Mevsime göre genel olarak ılımlı ve keyifli bir hava mevcut. Gündüz saatlerinde hava daha sıcak hissediliyor. Akşam saatlerine doğru serinlik artıyor. Sıcaklık 19 ile 22 derece arasında değişiyor. Bulutlar, güneş ışıklarını kısmen süzüyor.

Diyarbakır'da dışarıda vakit geçirmek için uygun bir gün var. Sabah sporları, piknikler ve arkadaşlarla buluşmalar için hava ideal. Gün ilerledikçe hafif bir rüzgar bekleniyor. Rüzgar, dışarıda vakit geçirenlerin üstlerini örtme gerekliliğine işaret ediyor. Akşam saatlerinde serinlik artabilir. Bu nedenle uygun giysiler giyilmesi faydalı.

Önümüzdeki günlerde hava durumu değişkenlik gösterebilir. 13 Kasım Cuma günü sıcaklık 18 ile 21 derece arasında olacak. Gün boyunca kısa süreli yağışlar olabilir. Dışarıda vakit geçirmek isteyenler dikkatli olmalı. Açık alan etkinlikleri planlayanların hava tahminini takip etmesi önemli.

14 Kasım Cumartesi günü hava biraz ısınacak. Sıcaklık 21 ile 24 dereceye yükselebilir. Dışarıda geçireceğiniz süre zarfında cilt koruma ürünleri kullanmak iyi bir önlem. Gece saatlerinde sıcaklık düşecek. Kat kat giyinmek, konfor sağlayacaktır.

Diyarbakır'da hava durumu genel olarak keyifli. Değişken hava koşullarına karşı hazırlıklı olmak önemlidir. Doğru giysilerle bu güzel havayı değerlendirebilirsiniz. Açık havada etkinlikler veya yürüyüşler hoş anılar sunacak.

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hava durumu Diyarbakır
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